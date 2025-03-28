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        Haberler Gündem Güncel TAKSİCİ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI! Çinli banka arayınca yakalandı! Turisti İstanbul turu yaptırıp dolandırdı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Çinli banka arayınca yakalandı! Turisti İstanbul turu yaptırıp dolandırdı!

        İstanbul Karaköy'de bir taksici Çinli kadın turisti İstanbul turu yaptırıp dolandırdı. Turistin kredi kartından yaklaşık 60 bin lira çeken dolandırıcı ise Çinli bankanın kadın turisti arayıp uyarmasıyla yakalanıp tutuklandı. Şüphelinin 26 suç kaydı olduğu da ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 10:12 Güncelleme: 28.03.2025 - 10:24
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        Turisti İstanbul turu yaptırıp dolandırdı!
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        Karaköy'de bindiği taksinin şoförü tarafından İstanbul’da gezdirilerek gece kulübüne ve restoranlara götürülen Çinli turist Wengi Liu (33), 58 bin 275 lira dolandırıldı.

        DHA'nın haberine göre kadının taksici tarafından gezdirildiği ve dolandırıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan ve 26 suç kaydı olan taksici Salih E. (29) tutuklandı.

        Olay, 14 Mart Cuma günü saat 14.00 sıralarında Beyoğlu Müyyetzade Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çinli turist Wengi Liu, Karaköy’de bir taksiye bindi. Kadın turist taksiciye Taksim'de bulunan oteline gitmek istediğini söyledi.

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        Taksi şoförü ise kendisine İstanbul’u gezmek isteyip istemediğini sordu. Çinli turistten olumlu yanıt alan taksi şoförü, kendisini İstanbul’da eğlence mekanlarını gezdirdi. Taksi şoförü ardından kadını kaldığı otelin önüne getirdi. İddiaya göre taksi şoförü kadın turistin kredi kartını zorla alarak 7 kez toplamda 58 bin 275 lira para çekti. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

        Olayın ardından Çin’deki banka yetkilisinden gelen telefon üzerine dolandırıldığını anlayan kadın turist, emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Taksinin plakasını da sorgulayan polis, taksi şoförünün Salih E. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda taksi şoförü yakalanarak gözaltına alındı.

        TAKSİCİNİN 26 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

        Emniyete götürülen Salih E. ifadesinde Çinli kadın turistle yemek yiyip otele geldiklerini ve taksi ücreti dahil olmak üzere tüm masrafların parası olarak ödeme aldığını söyledi. Poliste 26 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Salih E. adliyeye sevk edildi. Salih E. çıkarıldığı mahkemece 'Gasp' suçundan tutuklandı.

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