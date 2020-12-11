Cingoloz Kuzu masalı

CİNGOLOZ KUZU
Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde bir koyun ve bu koyunun da mini mini cingoloz bir kuzusu varmış. Gelgelelim bu koyuncağız öyle fakir öyle fakirmiş ki minik kuzuyu besleyemiyormuş. Düşünmüş taşınmış bakmış ki bu böyle olmayacak kuzusuna demiş ki;
- Sen ülke ülke dolaş, kendi kısmetini kendin bul bndan sonra aç kalma demiş.
Bunun üzerine mini mini cingoloz kuzu tıpış tıpış yola koyularak kısmetini aramak üzere yollara düşmüş. Haftalarca yürüdükten sonra bir köyde tuğla taşıyan bir adama rastlamış. Tuğlaları bana verin de kendime bir ev yapayım demiş. Adam iyi biriymiş, tuğlaları minik kuzuya vermiş, o da kendine bir ev yapmış.
Derken bir kurt çıkagelmiş. Kurt minik kuzunun kapısını çalmış.
- Minik kuzuuuu minik kuzuuu kapıyı aç da içeri gireyim biraz sohbet edelim demiş.
- Yoooooo olmaz, vallah da olmaz billah da olmaz.
- Öyleyse üflerim püflerim evini başına yıkarım demiş kurt.
Kurt eve üflemiş püflemiş ama evi yıkamamış. Bir süre düşündükten sonra içeri gene seslenmiş.
- Bir yer biliyorum ki nefis şalgamlar var, gel beraber süleyman beyin bahçesindeki şalgamları toplayıp paylaşalım demiş. Bunu duyan kuzu:
- Oooo harika olur demiş. Ne zaman gideriz şalgamlara.
- Yarın sabah 6 da demiş kurt.
MASALLAR VE DİĞER EĞLENCELİ İÇERİKLER İÇİN SİZİ Youtube HT ÇOCUK KANALIMIZA BEKLİYORUZ
Ertesi sabah cingoloz kuzu 5'te uyanmış ve doooğru Süleyman beyin tarlasına gidip kurt gelmeden şalgamları toplamış ve koşar adım evine dönmüş. Saat tam 6'da kurt kapıya dayanmış. Kapıyı çalıp seslenmiş:
- Minik kuzu minik kuzuuuu, hadi hazır mısın.
- Aaaaa sen hiç zahmet etme kurt kardeş, ben şalgam tarlasına gittim de geldim bile. Şalgamlar tencerede fokkur fokkur kaynıyor diye alaycı bir şekilde cevap vermiş.
Kurt bu sözleri duyunca öfkeden delirmiş ve intikam alacağına kendi kendine söz vermiş. Bir kaç gün sonra kurt tekrar gelmiş ve kuzuya seslenmiş.
- Minik kuzuuuu minik kuzuuuuu, bir yer biliyorum ki orada güzel bir elma ağacı var. Bak elimde bir tanesi bak ne kadar büyük demiş.
- Yaaa nerede bu ağaç demiş kuzu.
- Kemal beyin bahçesinde. Benimle gelirsen bu elmalardan sana koparıp veririm demiş.
- İstemez olur muyum hiç, ne zaman gideriz demiş kuzu.
- Yarın sabah saat 5'te demiş kurt.
DİĞER MASALLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ertesi sabah cingoloz kuzu saat 4'te kalkıp Kemal beyin bahçesine gitmiş. Mehmet bey mışıl mışıl uyurken elma ağacına tırmanmış. Tam nar gibi kızarmış dev gibi bir elmayı koparacağı sırada bir de ne görsün, kurt tam ağacın altında durmuyor mu?
- Vay cingoloz kuzu vay, demek buraya benden önce gelip haber vermeden elmaları toplarsın ha demiş.
- Eee dur sana da bir elma atayım da sen de tadına bak diye afallayarak kekelemiş, bizim akıllı bıdık kuzucuk.
- Al işte demiş ve elmayı teeeee çok uzaklara fırlatmış. Elma başlamış yuvarlanmaya, kurt da elmanın arkasından koşmaya. Kurt yetişeceğim diye elmanın peşi sıra koşup dururken minik kuzu şimmmmşek gibi ağaçtaan inmiş ve doooğru evine odğru koşmuş.
Kurt artık iyice delirmiş ve ben şimdi tırmanayım şu evine, bacadan inip evine gireyim de sana göstereyim dünyanın kaç bucak olduğunu demiş.
Minik kuzu bu laflara aldırmamış bile.
- Yok canım sahi miiiii diye alay etmiş.
Kurt bacadan atlamış ve o daracık bacaya sıkışmış kalmış. Kurtulamayınca başlamış ağlamaya. Bunu duyan minik cingoloz kuzu onu affetmiş ve kurtulmasına yardım etmiş. Kurt yaptığından utanmış. Sonra barışmışlar ve arkadaş olmuşlar. Ondan sonra rahat rahat mutlu bir şekilde elmaları beraber yemiş, şalgamları beraber kaynatmışlar.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!