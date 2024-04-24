Ciner Medya'dan AYM Başkanı Özkaya'ya ziyaret
Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'ya nezaket ziyaretinde bulundu
Giriş: 24.04.2024 - 17:41 Güncelleme: 24.04.2024 - 17:41
Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, kısa bir süre önce Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na seçilen Özkaya’yı tebrik ederek; yeni görevinde başarılar diledi.
Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Tekdağ’a ziyareti esnasında Habertürk TV Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır da eşlik etti.
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