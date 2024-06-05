Ciner Medya Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır "Yılın Ankara Temsilcisi" ödülüne layık görüldü
Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 8. Anadolu Medya Ödüllerine layık görülen kişi ve kuruluşlar belirlendi. Ciner Medya Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır "Yılın Ankara Temsilcisi" ödülüne layık görüldü. Çakır'a ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti
Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından düzenlenen "8. Anadolu Medya Ödülleri" sahiplerini buldu. Ankara haberciliğine farklı bir soluk getiren Ciner Medya Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır "Yılın Ankara Temsilcisi" ödülüne layık görüldü.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKDİM ETTİ
Ciner Medya Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır "Yılın Ankara Temsilcisi" Ödülü'nü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti.