Cinayet böyle aydınlandı! Aracını satmaya çalışmışlar

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Sakarya'da Irak uyruklu kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Hakkında 20 gün önce kayıp başvurusu yapılan Mohammed Azeez Mahdi M'nin cesedinin gömülü bulunmasına ilişkin yakalanan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Fotoğraf: İHA Sağlık kontrolünden geçirilen H.B, Y.Ö, U.A, E.K, Ö.C, K.B, E.S. ve S.T. adliyeye sevk edildi. IRAKLI BİR ZANLI ARANIYOR Savcılık sorguları sonrasında şüphelilerden K.B, Y.Ö. ve S.T. serbest bırakıldı, H.B, E.S, U.A, E.K. ve Ö.C. tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Fotoğraf: İHA H.B. ve E.S, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı, U.A, E.K. ve Ö.C'ye adli kontrol hükümleri uygulandı. REKLAM Soruşturma kapsamında Irak uyruklu bir zanlıyı arama çalışmaları ise sürüyor.

Fotoğraf: İHA MAKTULE AİT ARACI SATMAYA ÇALIŞTILAR Bu arada olayın, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin maktule ait aracın kayıt dışı satılmaya çalışıldığını tespit etmesi üzerine aydınlatıldığı belirtildi.

Fotoğraf: İHA Aralarında alacak meselesi bulunduğunu öne süren şüphelilerden bazılarının emniyetteki ifadelerinde, Iraklılara korsan taksicilik yapan Mahdi M'nin aracına müşteri olarak bindiklerini, daha sonra Erenler ilçesindeki H.B'ye ait iş yerine yakın bölgede silahla öldürüp fındıklık alana gömdüklerini itiraf ettikleri öğrenildi.

Fotoğraf: İHA CENAZE IRAK'A GÖNDERİLDİ Öte yandan evli ve 3 çocuk babası Mahdi M'nin cenazesi, defnedilmek üzere Irak'a gönderildi.

Fotoğraf: İHA Hakkında 11 Nisan'da kayıp ihbarında bulunulan Mohammed Azeez Mahdi M'nin (45) cesedi, yapılan çalışmalar sonucu Erenler'de bir iş yerinin arkasındaki fındık bahçesinde toprağa gömülü halde bulunmuştu. Ekipler, olayla ilgili iş yeri sahibi H.B. (43) ile arkadaşları Y.Ö. (28), U.A. (40), E.K. (30), Ö.C. (43), K.B. (16), E.S. (21) ve S.T'yi (30) gözaltına almıştı