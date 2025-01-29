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        Haberler Bilgi Gündem Çin Yeni Yılı nedir? 2025 yılı Çin takvimine göre hangi hayvan yılı? Çin yeni yılı hakkında merak edilenler

        Çin Yeni Yılı nedir? Çin takvimine göre 2025 ne yılı?

        Dünyanın en köklü bayramlarından biri olan Çin Yeni Yılı, bu yıl 29 Ocak'ta başladı. Ay-güneş takvimine göre kutlanan ve 15 gün boyunca devam eden bu renkli festival, geleneksel ritüeller ve Fener Festivali ile taçlanacak. Peki, 2025 yılı Çin takvimine göre hangi hayvan yılı? İşte Çin Yeni Yılı hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 29.01.2025 - 20:53 Güncelleme: 29.01.2025 - 21:01
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        • 1

          Milyonlarca kişinin sabırsızlıkla beklediği Çin Yeni Yılı, bu yıl 29 Ocak itibarıyla başladı. Doğu kültürünün en önemli festivali olan bu özel gün, geleneksel kutlamalarla dolu 15 günlük bir coşkuyu beraberinde getiriyor. 2025 yılının Çin takvimindeki anlamı ise şimdiden merak konusu. Peki, Çin Yeni Yılı ne başladı mı? Çin takvimine göre 2025 ne yılı? İşte ayrıntılar...

        • 2

          ÇİN YENİ YILI BAŞLADI

          Çin kültüründe dönüşümü ve yeniden doğumu sembolize eden, bilgelik, farkındalık ve merhamet getireceği kabul edilen Yılan Yılı'nın gelişi, farklı şehirlerde etkinlik ve törenlerle kutlandı.

          Yeni yılı karşılamak için caddeler ve sokaklar kırmızı renkli Çin fenerleriyle donatılırken alışveriş merkezleri, dükkanların ve apartmanların girişleri yılan figürleri ve yeni yıl dileklerini ifade eden Çince karakterlerin yazılı olduğu şeritlerle süslendi.

        • 3

          Çinliler, Bahar Bayramı arifesinde geleneksel akşam yemeğinde aile büyükleriyle bir araya geldi. Çin geleneğine göre insanların yeni yıl öncesi sılayırahime dönmesi, yılbaşını ailelerinin yanında geçirmesi önemli görülüyor. Ay Yeni Yılı'nı içine alan "Bahar Bayramı" döneminde milyonlarca Çinli, ailelerini ziyaret etmek üzere memleketlerine yolculuk ediyor.

        • 4

          "DÜNYANIN EN BÜYÜK KİTLESEL GÖÇÜ"

          Resmi verilere göre, bu yıl 14 Ocak-22 Şubat tarihlerini kapsayan 40 günlük Bahar Bayramı tatili döneminde ülke içinde yaklaşık 9 milyar seyahat yapılması bekleniyor. "Çunyün" adı verilen Bahar Bayramı yolculukları, "dünyanın en büyük kitlesel göçü" olarak adlandırılıyor.

        • 5

          ÇİN TAKVİMİNE GÖRE 2025 NE YILI?

          Çin astrolojisine göre Yılan Yılı, 12 yıllık çevrimlerde altıncı yıla denk geliyor. Yılan, Çin kültüründe ölümü ve yeniden doğuşu sembolize ediyor. Yılan Yılı'nda, yararsız eski alışkanlıkların terk edileceği, bilgeliği ve farkındalığı arttıracak bir dönüşüme girileceğine inanılıyor. Yılan Yılı'nda doğan çocukların, derin düşünen, sakin tavırlı, tutumlu ve eyleme geçmeden önce durumu analiz eden bir kişiliğe sahip olacağı belirtiliyor.

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