Çin ve Hindistan, ihtilaflı sınır bölgesinde barışın korunmasında mutabık kaldı

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Çin ve Hindistan Dışişleri Bakanlıklarından delegeler, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bir araya geldi.

İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığını görüşen heyetler, dışişleri bakanları düzeyinde yapılan görüşmelerde fikir birliğine varılan konuların uygulanması konusunda mutabık kaldı.

Taraflar, Çin-Hindistan sınırındaki sorunlara odaklanma, birbirlerinin endişelerini göz önünde bulundurma ve karşılıklı kabul edilebilir çözüme en kısa sürede ulaşmak için çaba sarf etme konusunda anlaştı.

Diplomatik ve askeri kanallardan iletişimi sürdürme ve müzakere mekanizmalarını güçlendirmeye bağlılıklarını dile getiren taraflar, bölgede barış ve sükûnetin korunmasına devam edilmesi ve önceden varılan anlaşma ile protokollere uyulması konusunda da mutabık kaldı.

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Sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.