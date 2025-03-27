Çin ve Fransa bu yıl üst düzey stratejik ve ekonomik diyaloglar gerçekleştirecek | Dış Haberler

Çin ve Fransa bu yıl üst düzey stratejik ve ekonomik diyaloglar gerçekleştirecek | Dış Haberler

Çin ve Fransa dışişleri bakanları, Pekin'de kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Fransız bakan Jean-Noel Barrot'ın iki günlük gezisinin ilk gününde Çinli bakan Wang, ilk görüşmeyi "yapıcı" olarak nitelendirdi. İkili ve Çin-AB ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, iki ülkenin ortak konularda derinlemesine iletişim için dışişleri bakanlıkları arasındaki istişare mekanizmasını da kullanacağını söyledi.

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Toplantı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği ve Çin de dâhil olmak üzere ticaret ortaklarına gümrük vergileri uygulayarak ya da uygulamakla tehdit ederek küresel ticareti altüst ettiği bir döneme denk geldi.

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Wang, "Uluslararası ortamdaki derin değişimler karşısında her iki taraf da kapsamlı stratejik ortaklar olarak tarihsel farkındalık sergilemeli, çok taraflılığı desteklemeli ve tek taraflılığa karşı çıkmalıdır" dedi. Wang her iki ülkenin de ortak anlayışlarını geliştirmekte olduğunu söyledi:

"Henüz işimiz bitmedi. Uluslararası ve bölgesel sıcak nokta konularında stratejik koordinasyonumuzu daha da güçlendirmeye devam edeceğiz."

Her iki taraf da yapay zeka, dijital ekonomi, akıllı bağlantılı araçlar, yeşil hidrojen ve biyo-üretim gibi yenilikçi sektörleri keşfederken tarım, nükleer enerji, havacılık ve uzay alanlarında işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştı. Wang, "Ayrıca daha yetenekli ve istekli Çinli işletmeleri Fransa'da yatırım ve iş yapmaya teşvik edeceğiz" dedi. Fransa'nın her türlü ticaret savaşına karşı olduğunu ve özellikle Avrupa Birliği (AB) ile Çin arasındaki ticaret konularında diyaloğu savunduğunu belirten Barrot, Fransa'nın AB Ticaret Komiseri Maros Sefcovic'in Pekin'de temaslarını desteklediğini söyledi. Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda Barrot, Çin'i Rusya'yı ciddi ve iyi niyetli tekliflerle müzakere etmeye ikna etmede rol oynamaya ikna etmeye çalışırken Barrot, ticari ve güvenlik çıkarlarının dikkate alınması halinde Fransa ve Çin'in ilişkilerinin "çok daha verimli ve çok daha güçlü" olacağını sözlerine ekledi.