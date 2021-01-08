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Tavuğu kesip ateşe attı! Cinlere adamış!

Adana'da ormanlık alanda boğazını kesip, kanını bir kaba akıttığı tavuğu ateşe atıp, cinler alemine adadığını söyleyen Yusuf Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. Medyumluk yaptığını iddia eden Yusuf Y.´ye adli ve idari işlem uygulandı

08.01.2021 - 10:25 | Güncelleme: ABONE OL
KORKUNÇ! Son dakika: Tavuğu kesip cinler için ateşe attı!
DHA

Bir sosyal medya grubunda medyumluk yaptığını iddia eden Yusuf Y.´nin, cinler alemine adamak için tavuk kesip ateşe attığı görüntüler tepkilere neden oldu. Adana´da çekilen görüntülerde, Yusuf Y.´nin, boğazını kestiği tavuğun kanını da bir kaba akıttığı görüldü.

"BEN ADAĞIMI VERDİM"

DHA'da yer alan habere göre görüntülerde Yusuf Y.´nin, "Cinler aleminin en çok sevdiği gece sessiz bir saatte ormanda verilen adaklardır. Ben adağımı verdim, sizler için bahşediyorum" dediği görüldü.

CEZA ALMASI İÇİN KAMPANYA BAŞLATILDI

Yusuf Y.´nin paylaşımlarının ekran görüntüsünü alan çok sayıda kişi, bu kişinin cezalandırılması için sosyal medyada kampanya başlattı. Kendisine tepki gösterenlere de cevap veren Yusuf Y., "Hayvanları Koruma Kanunu´nun 28´inci maddesinin (f) bendine göre, 9. maddede ve yönetmeliklerinde belirtilen hususlara uymayanlara hayvan başına 300 Türk Lirası, yetkisi olmadığı halde hayvan deneyi yapanlara 1200 Türk lirası idari para cezası verilmektedir.

"YAPTIĞIM SUÇ DEĞİL, KABAHATE GİRER" DEDİ

Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yapılan yasaklamalar suç niteliği taşımamaktadır. Bu nedenle, belirlenen usullere uygun olmadan hayvan deneyi yapan kişiler suç değil, kabahat işlemiş olurlar. Kabahatlerin karşılığı olan yaptırım ise hapis cezası veya adli para cezası değil, idari para cezasıdır. Bilin istedim" ifadelerini kullandı.

POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Olayın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Yusuf Y.´nin yakalanması için çalışma başlattı. Şehir dışında olduğu belirlenen Yusuf Y., kente dönmesiyle birlikte yakalanıp, gözaltına alındı.

İDARİ İŞLEM UYGULANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Yusuf Y.´ye `türbekarlık´ ve `birtakım unvanların men ve ilgasına muhalefet´ suçlarından adli, Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü´nce de idari işlem uygulandı.

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