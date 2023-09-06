Çin Seddi, kestirme yol açan inşaat işçileri tarafından ciddi hasara maruz bırakıldı

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Stephen McDonell ve Fan Wang | BBC News, Pekin ve Singapur

Çin’in orta kesimlerindeki Şanşi bölgesinde işçiler, bir kestirme yol açmak için Çin Seddi’ne kepçelerle büyük hasar verdi.

Polis yetkilileri iki işçinin gözaltına alındığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

38 yaşındaki adam ve 55 yaşındaki kadın, duvarın etrafından dolaşmak zorunda kalmamak için Çin Seddi’ndeki bir boşluğu kepçelerle genişleterek yol açmakla suçlanıyor.

Yetkililer verilen zararın “geri döndürülemez türden” olduğunu da ekledi.

Çin Seddi’ne verilen zarar ilk olarak 24 Ağustos’ta bildirildi.

1987’den beri Unesco Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve dünyanın en büyük askeri yapısı olarak kabul edilen Çin Seddi, milattan önce 220 yılından 1600’lere kadar aralıklarla inşa edildi.

Çin Seddi’nin en iyi durumdaki kısımları 14. ve 17. yüzyıllar arasında Ming Hanedanı döneminde tamamlandı.

Hasar gören kısım da Çin Seddi’nin bu bölümünde yer alıyor.

Çin Seddi boyunca estetik gözlem kuleleri de yer alıyor.

Beijing Times gazetesinin 2016’da yayımladığı bir araştırma, Ming Hanedanı döneminde yapılan kısımların yüzde 30’unun yok olduğunu, yalnızca yüzde 8’inin iyi bir şekilde korunduğunu ortaya koymuştu.

Seddin en eski kısımlarıysa topraktan yapıldığı için günümüzde duvardan çok birer yükseltiyi andırıyor.

Seddin yüzyıllar içinde bazı bölgelerde yok olmasının en büyük nedenlerinin başında yerel çiftçilerin ev veya ahır inşası için duvardan taş veya tuğla çalması gösteriliyor.