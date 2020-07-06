AA

Çin Dışişleri Bakanlığı, uçak gemileriyle Güney Çin Denizi'nde tatbikat yapan ABD’yi "güç gösterisi yapmakla" itham etti.

Bakanlık Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Washington yönetiminin USS Nimitz ve USS Ronald Reagan uçak gemileriyle ilgili bölgedeki tatbikatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çin ve ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) ülkelerinin ortak çabasıyla Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarın genel anlamda sürdüğünü, gelişme kaydettiğini savunan Cao, "Böylesi bir durumda ABD, Güney Çin Denizi’ne kasten ciddi bir askeri güç göndererek büyük ölçekli askeri tatbikat yürütüyor, güç gösterisi yapıyor." ifadelerini kullandı.

Cao, ABD’nin söz konusu tatbikatının "gizli motivasyonlar" taşıdığını ve bu hareketiyle bölge ülkelerinin ilişkilerine nifak sokmaya çalıştığını savunarak, Washington yönetiminin bölgeyi askerileştirdiğini ve Güney Çin Denizi'nin barış ve istikrarına zarar verdiğini söyledi.

ABD Donanmasından hafta sonu yapılan açıklamada, söz konusu iki uçak gemisi ve bunlara eşlik eden çeşitli gemi ve uçaklarla yürütülen tatbikatların hava savunma kabiliyetlerini azami seviyeye çıkarmayı hedeflediği kaydedilmişti.

GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.