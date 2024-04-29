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        Haberler Dünya Çin Devlet Başkanı Şi'den 5 yıl sonra Avrupa'ya ilk ziyaret

        Çin Devlet Başkanı Şi'den 5 yıl sonra Avrupa'ya ilk ziyaret

        Çin lideri Şi Cinping'in, 5-10 Mayıs'ta Avrupa'yı ziyaret edeceği açıklandı. "Küresel barış ve kalkınmaya olumlu katkı sağlamanın amaçlandığı" ziyarette Şi'nin Fransa, Sırbistan ve Macaristan'a gideceği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 21:05 Güncelleme: 29.04.2024 - 21:05
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        Çin lideri Şi'den 5 yıl sonra bir ilk
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        Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, bu hafta sonunda başlayacak Avrupa turunda Fransa, Sırbistan ve Macaristan'ı ziyaret edeceği bildirildi.

        Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Çin liderinin, 5 yıl aradan sonra Avrupa'ya ilk ziyaretini yapacağını belirterek, ziyaretin "küresel barış ve kalkınmaya olumlu katkı sağlamayı amaçladığını" vurguladı.

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        Çin ile Fransa'nın bu yıl, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yılını kutladığını hatırlatan Sözcü Lin, Devlet Başkanı Şi'nin ziyaretinde Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile bir araya geleceğini ifade etti.

        Lin, Sırbistan ve Macaristan'ın da Çin'in Orta ve Doğu Avrupa'daki önemli stratejik ortakları olduğunu, Şi'nin ziyaretinde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ve Başbakan Viktor Orban ile temaslarda bulunacağını kaydetti.

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        ÇİN VE AVRUPA

        5-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek ziyaretin, Çin'in ABD ile gerilimlerin arttığı bir dönemde Avrupa'da siyasi destek arayışının arttığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekiyor.

        Sırbistan ve Macaristan, Çin'in geleneksel olarak Avrupa'yı müttefik olarak gördüğü ve bu doğrultuda son yıllarda siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştirdiği ülkeler olarak öne çıkıyor.

        Avrupa Birliği'nin (AB) lokomotifi olan ülkelerden Fransa ise Çin'in, ABD öncülüğündeki Batı bloku içinde "Avrupa'nın özerkliğini" teşvik etme siyasetinin önemli dayanak noktası olarak gördüğü bir ülke.

        Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen yıl Çin'i ziyaretinde Avrupa'nın Çin ile ihtilaflarda "ABD'nin vassalı" haline gelmemesi gerektiğine işaret eden sözleri Çin'de ciddi yankı bulmuştu.

        Öte yandan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Şi'nin temaslarında çokça karşılaşacağı bir sorun olarak ziyaret gündeminde önemli yer tutması bekleniyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #avrupa
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