Çin Devlet Başkanı Şi'den 5 yıl sonra Avrupa'ya ilk ziyaret

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, bu hafta sonunda başlayacak Avrupa turunda Fransa, Sırbistan ve Macaristan'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Çin liderinin, 5 yıl aradan sonra Avrupa'ya ilk ziyaretini yapacağını belirterek, ziyaretin "küresel barış ve kalkınmaya olumlu katkı sağlamayı amaçladığını" vurguladı.

Çin ile Fransa'nın bu yıl, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yılını kutladığını hatırlatan Sözcü Lin, Devlet Başkanı Şi'nin ziyaretinde Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile bir araya geleceğini ifade etti.

Lin, Sırbistan ve Macaristan'ın da Çin'in Orta ve Doğu Avrupa'daki önemli stratejik ortakları olduğunu, Şi'nin ziyaretinde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ve Başbakan Viktor Orban ile temaslarda bulunacağını kaydetti.

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ÇİN VE AVRUPA

5-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek ziyaretin, Çin'in ABD ile gerilimlerin arttığı bir dönemde Avrupa'da siyasi destek arayışının arttığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekiyor.

Sırbistan ve Macaristan, Çin'in geleneksel olarak Avrupa'yı müttefik olarak gördüğü ve bu doğrultuda son yıllarda siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştirdiği ülkeler olarak öne çıkıyor.