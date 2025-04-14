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        Haberler Dünya Çin Devlet Başkanı Vietnam'ı ziyaret etti | Dış Haberler

        Çin Devlet Başkanı Vietnam'ı ziyaret etti

        Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Vietnam'a ziyaret düzenlediği bildirildi. Ziyaretin, ABD Başkanı Donald Trump tarafından başlatılan yeni dış ticaret politikalarının ardından gerçekleşmesi dikkat çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 21:14 Güncelleme: 14.04.2025 - 21:36
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        Çin'den Vietnam'a ziyaret
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        Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'nin "karşılıklı tarifler" kapsamında yaptığı gümrük vergisi artışları nedeniyle ticari gerilimlerin ve ekonomik belirsizliklerin arttığı bir dönemde ülkesinin önemli ticaret ortakları olan Güneydoğu Asya ülkelerine ziyaretlerde bulunuyor.

        Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi, 3 ülkeyi kapsayan turuna Vietnam ziyaretiyle başladı.

        Ziyaretinin ilk gününde Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri To Lam ile görüşen Şi, ABD'yi tarife politikası nedeniyle üstü örtülü olarak eleştirerek, Vietnam'a, "tek taraflı zorbalığa birlikte karşı çıkma" ve "küresel serbest ticareti savunma" çağrısı yaptı.

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        Çin ve Vietnam'ın küreselleşmeden fayda sağlayan iki ülke olduğuna işaret eden Şi, iki ülkenin ekonomik küreselleşmeyi desteklemesi ve sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını koruması gerektiğini vurguladı.

        Görüşmenin ardından iki ülke arasında ulaştırma, yapay zeka, gümrük muhafaza ve karantina, tarım ürünleri ticareti, kültür, spor, geçim projeleri, insan kaynakları gelişimi ve medya alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalandı.

        ABD ile Çin arasında ticaret restleşmesi

        Şi'nin ziyaretinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın "karşılıklı tarifeler" kapsamında gümrük vergisi artışlarını duyurmasının ardından ABD ve Çin arasında yaşanan tarife restleşmesine denk gelmesi dikkati çekiyor.

        Çin, ABD'nin tarife artışlarına tepki veren ilk ülke olmuş ve aynı oranda karşılık vermişti. İki ülke arasında tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e, Çin de ABD'ye yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.

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        Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği karşılıklı tarifeleri 90 gün ertelerken Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

        Trump, daha sonra akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, sabit disk, bilgisayar işlemcisi ve çipler gibi bazı teknoloji ürünlerini ek vergilerden muaf tutulacağını bildirmişti.

        Vietnam, tedarik zincirleri açısından kritik konumda

        Trump, karşılıklı tarifeler kapsamında Vietnam'a ek yüzde 46 gümrük vergisi ile en yüksek tarifelerden birini getirmişti.

        Vietnam, son yıllarda tedarik zinciri içinde, uluslararası firmalar için yaptığı üretimle öne çıkmıştı. ABD'ye ihracatı, gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 25'ine ulaşan Vietnam'ın, Trump'ın yeni tarife rejimiyle değişen uluslararası ticaretten en fazla olumsuz etkilenecek ülkeler arasında yer alması bekleniyor.

        Çinli üreticiler, Trump'ın ilk dönemindeki tarife artışlarında üretimlerinin bir kısmını Vietnam'a kaydırarak ek gümrük vergilerinden kurtulmaya çalışmıştı. Trump, bu kez Asya'da Vietnam, Kamboçya, Tayland, Endonezya ve Malezya gibi imalat sanayinde öne çıkan diğer ülkelere de ek gümrük vergileri getirerek Çin'in alternatif güzergahlarına da gümrük duvarları örüyor.

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        Vietnam hükümeti, ABD pazarını kaybetmemek için Washington ile müzakereye hazır olduğu mesajını verirken Çin ile yaptığı ticareti de kontrol altına almayı taahhüt ediyor.

        Çok taraflı ticaret sistemini birlikte koruma çağrısı

        Şi, Vietnam Komünist Partisinin resmi yayın organı "Nhan Dan" gazetesinde yayımladığı makalede, Çin ve Vietnam'ın "yoldaş ve kardeş" iki ülke olduğunu vurgulayarak, çok taraflı ticaret sistemini korumak, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını sağlamak ve açık ve işbirliğine dayalı bir uluslararası ortamı oluşturmak için birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

        Çin ile Vietnam arasında ortak inanç, ideal ve geniş stratejik çıkarlar olduğuna dikkati çeken Şi, iki ülkenin son yıllarda karşılıklı siyasi güveni derinleştirerek sınır güvenliğinden sınır aşan suçlarla mücadeleye, dış politikadan ulusal savunmaya dek çok sayıda yakın işbirliği geliştirdiğini, çok sayıda uluslararası ve bölgesel sorunda benzer pozisyonlara sahip olduğunu ve birlikte çalıştığını kaydetti.

        Şi, Vietnam'a Küresel Güney ülkeleri ile birlikte gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını savunarak eşit ve düzen içinde çok kutuplu bir dünyanın oluşumunu teşvik etme çağrısında bulundu.

        Çin lideri, 18 Nisan'a kadar sürecek Güneydoğu Asya turunda Vietnam'ın ardından Malezya ve Kamboçya'yı da ziyaret edecek.

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