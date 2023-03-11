Çin'de yeni Başbakan Li Çiang oldu

AA

Çin'de ülkenin yeni başbakanı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Daimi Komitesi üyesi, eski Şanghay Parti Sekreteri Li Çiang oldu.

Çin Ulusal Halk Kongresinin (ÇUHK) başkent Pekin'de devam eden 14. döneminin 1. Genel Kurulunda Devlet Başkanı Şi Cinping, Li'yi başbakanlığa aday gösterdi.

Li, ülkenin en üst yasama organı konumundaki ÇHUK'un bu sabahki genel kurul oturumunda, tek aday olduğu oylamada, 3 aleyhte ve 8 çekimser oya karşı 2 bin 936 delegenin oyunu alarak başbakan seçildi.

AA'nın haberine göre; seçimin hemen ardından Devlet Başkanı Şi, Li’nin atamasına ilişkin Devlet Başkanlığı Kararnamesi'ni imzaladı.

ESKİ BAŞBAKAN Lİ KIÇİANG, 10 YILIN ARDINDAN GÖREVİNİ DEVRETTİ

Çin Anayasası'nda başbakanın görev süresi iki dönemle sınırlandırıldığından, 2013-2018 ve 2018-2023 yıllarında 10 yıl süreyle iki dönem başbakanlık yapan Li Kıçiang görevi halefine devretti.

Eski Başbakan Li, ÇKP'nin Ekim 2022'de yapılan 20. Ulusal Kongresinde partinin en üst yönetim organı olan 7 kişilik Daimi Komite'den ayrılmıştı.

Yeni Başbakan Li ise ÇKP Kongresinde ilk kez Daimi Komite'ye seçilerek parti protokolünde Genel Sekreter Şi'nin ardından 2. sıraya yükselmişti. Tek parti iktidarının olduğu, parti ve devlet yönetiminin iç içe geçtiği sistemde Li'nin partideki konumunun devlet protokolündeki karşılığı olan başbakanlığa atanması bekleniyordu.

Cıciang eyaletinin Vıncou şehrine bağlı Rui'en ilçesinde dünyaya gelen 63 yaşındaki Li Çiang, Cıciang Ziraat Üniversitesi, Cıciang Üniversitesi ve ÇKP'nin Merkezi Parti Okulu'nda öğrenim gördü. Hong Kong Politeknik Üniversitesinde işletme yüksek lisansı yaptı.

ÇKP'ye 1983'te katılan Li, Cicıang eyaletinde ilçe, il ve eyalet düzeyindeki parti teşkilatlarında görev aldı. Devlet Başkanı Şi'nin 2002-2007 yıllarında Cıciang Parti Sekreteri olduğu dönemde Eyalet Parti Komitesinin Genel Sekreteri olan Li, onunla yakın çalışma ilişkisi sürdürdü.

2013-2016 yıllarında Ciang Eyaleti Valiliği, 2016-2017'de Caingsu Eyaleti Parti Sekreterliği, 2017-2022 yıllarında Şanghay Parti Sekreterliği yapan Li, 2022'de ÇKP Daimi Komitesine seçildi.

Devlet Başkanının önerisiyle Ulusal Halk Kongresi tarafından başbakan seçilen Li, görevini gelecek 5 yılda sürdürecek.

ASKERİ İDARE VE YÜKSEK YARGI ORGANLARINA SEÇİMLER YAPILDI

Başbakan seçiminin ardından parlamentoda, Merkezi Askeri Komisyon Başkan Yardımcıları ve üyeleri ile Ulusal Denetleme Komisyonu Başkanı, Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı, Yüksek Halk Savcılığı Başsavcısı için seçimler yapıldı.

Şi'nin dün devlet başkanlığı ile birlikte üçüncü kez başkanlığına seçildiği Merkezi Askeri Komisyonun başkan yardımcılıklarına Çin Halk Kurtuluş Ordusundan General Cang Youşia ve General Hı Veydong, üyeliklerine ise Genaral Li Şangfu, General Liu Cınli, Amiral Miao Hua ve General Cang Şıngmin getirildi.

Ulusal Denetleme Komisyonu Başkanlığına Liu Cinguo, Yüksek Halk Mahkemesi Başkanlığına Cang Cün ve Yüksek Halk Savcılığı Başsavcılığına Ying Yong seçildi.

*Haberin fotoğrafı Reuters tarafından servis edilmiştir.

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