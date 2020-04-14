Reuters

Çin'de ülkeye koronavirüs pozitif olarak özellikle Rusya'dan gelenlerin yeni vakalarda başı çekmesi üzerine Çin-Rusya sınırında denetimler sıkılaştırılırken, iki aşının insanlar üzerinde deneme aşamasına geçmesine izin verildi.

Reuters'ın devlet kontrolündeki Global Times gazetesinde yer alan haberine göre, Çin'e Rusya'dan şimdiye kadar 409 koronavirüs pozitif kişi geldi. Bu nedenle Rusya'daki Çin vatandaşlarının ülkelerine dönmek yerine orada kalmaları isteniyor.

Gazetede yer alan habere göre, Rusya, virüsü kontrol altına alma konusunda başarısız bir örnek oldu.

Xinhua Haber Ajansı'nda yer alan haberde ise Covid-19 salgınında ikinci dalgayla mücadele eden Çin'de geliştirme aşamasındaki iki aşının insanlar üzerinde denenmeye başlanacağı belirtildi.

Dünyada 100 binden fazla insanın ölümüne yol açan koronavirüsle mücadele kapsamında aşılara daha erken onay verildiği kaydedildi.