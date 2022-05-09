İŞTE 'KIZIL GÖKYÜZÜ'NÜN NEDENİ



Milyonlarca kullanıcı bu durumun neden yaşanmış olabileceği hakkında sorular sorarken beklenen açıklama geldi.



Hürriyet'te yer alan habere göre; Ülke basınında yer alan haberlere göre, söz konusu durum bulut seviyesinin düşük olması sonucu meydana geldi.



Global Times, Zhoushan Meteoroloji Bürosu personeline dayandırdığı haberinde bu durumun ışığın yansımasına neden olduğu bilgisini kullanıcıları ile paylaştı.