Çin'de domuz gribi mi çıktı? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Koca, "Domuz gribi olarak adlandırılan, insana bulaştığı ortaya konan ama insandan insana bulaştığı daha bilinmeyen bir virüsten bahsediyoruz ve yakından takip ediyoruz" dedi.



BAKAN KOCA’DAN YENİ VİRÜSE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bilim Kurulu toplantısının ardından corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıklayan Bakan Koca, Çin’de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili şu ifadeleri kullandı:

* Çin'de domuz gribi soyundan olduğu bilinen, insana bulaşma potansiyeli olduğu söylenen bir virüsten bahsediliyor. Bu virüsün insandan insana geçtiği yönünde bir bilgi var. Ama mutasyonla insandan insana geçme potansiyeli olduğu biliniyor.



* Çin ile Bilim Kurulumuz bilgi alışverişinde bulunuyor. Farklı bir durum sözkonusu olursa bunu açıklamış oluruz. Domuz gribi olarak adlandırılan, insana bulaştığı ortaya konan ama insandan insana bulaştığı daha bilinmeyen bir virüsten bahsediyoruz ve yakından takip ediyoruz.