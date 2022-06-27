Çin'de salgın önlemleri 5 yıl sürecek mi?

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Koronavirüs salgınıyla mücadelede sıkı tedbirlerin uygulandığı Çin'de, yetkililerin yeni açıklaması endişe yarattı. Pekin'de yetkililerin, Kovid-19 ile mücadelede sıfır vaka politikası gereği zorunlu test ve seyahat kısıtlamalarının beş yıl boyunca uygulanabileceğine yönelik açıklaması kafa karışıklığı yarattı.

Çin Komünist Partisi'nin açıklamasında, "Önümüzdeki beş yıl içinde Pekin, salgını önleme ve normalleşme çabalarına aralıksız devam edecek." denildi.

Açıklama ülke çapında kafa karışıklığı yaratırken, daha sonra haberlerden "beş yıl" ifadesi kaldırıldı.

Sosyal medyada bir kişi, "Çin'den kaçmak için geri sayım başlıyor" ifadelerini kullanırken, bir başkası ise, "Salgınla mücadelenin nihai amacı normal hayata dönmek ve görünüşe göre herkes bunu unutmuş durumda" dedi.

SIFIR VAKA STRATEJİSİ

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Önlemler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açmıştı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.