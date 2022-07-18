'Cimri' KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda

Semaver Kumpanya’nın sahnelediği 'Cimri' 20 Temmuz Çarşamba Gate Production yapımı 'Sır' ise 21 Temmuz Perşembe akşamı KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşacak.
İstanbullulardan yoğun ilgi gören KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, 20 Temmuz Çarşamba akşamı Semaver Kumpanya’nın sahnelediği, Molière’in ölümsüz komedisi “Cimri”ye ev sahipliği yapacak. Serkan Keskin ile birlikte Ahmet Kaynak, Cansu Saka, Mertcan Ertürk, Metin Alpargün, Nisan Yenigül, Onur Şenol, Onur Yalçınkaya, Saniye Samra, Selen Şenay, Sezin Bozacı ve Uğur Senkeri’nin rol aldığı “Cimri”nin yönetmenliğini Tansu Biçer üstleniyor. Kaleme alınmasının üzerinden 400 yıl geçmesine rağmen hâlâ güncelliğini koruyan oyun, parayı tüm değerlerin üstünde tutan insanı eleştirel ve güldüren bir yorumla ele alıyor.
17. yüzyıl Paris burjuvasının para tutkusunu öne çıkaran, garip rastlantılarla bezeli “Cimri”, hikâyesini kimseyi yargılamak istemeyen, tüm haksızlıkları görmek ve göstermek üzerine kurulu bir pencereden bakarak anlatıyor.
Tayanç Ayaydın, Emel Çölgeçen, Anıl Çelik, Tolga Güleç ve Şeyma Gökçe Cengiz’i aynı sahnede bir araya getiren “Sır” oyunu ise 21 Temmuz Perşembe akşamı KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’na sahnelenecek. Fransa’da ve daha birçok ülkede büyük beğeni toplayan Cesar ödüllü Alexandre De La Patelliere ve Matthieu Delaporte’nin yazdığı “Le Prenom”, Hilal Arslangiray Kazanbal’ın samimi uyarlamasıyla ve Ahmet Kazanbal’ın yönetmenliğinde “Sır” adıyla tiyatroseverlerin karşısına çıkıyor.
GateProduction yapımı tek perdelik kara komedi oyunu “Sır”, aileye, aşka ve dostluğa dair içimizden bir hikâyeyi, dramla durum komedisini harmanlayarak anlatıyor. Pinhani’nin benzersiz şarkıları da oyuna bambaşka bir hava katıyor.
Başlama saati 21.00 olan oyunların biletleri online olarak Biletix’ten ve KüçükÇiftlik Park gişesinden temin edilebiliyor.
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