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Cimilli İbo'ya veda! Cimilli İbo'nun cenazesinde çirkin görüntüler... - Magazin haberleri

Cimilli İbo'ya veda! Cenaze töreninde tepki çeken görüntü

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden olan ve Cimilli İbo adıyla tanınan İbrahim Özer (49), geçtiğimiz gün hayatını kaybetmişti. Sanatçı için memleketi Rize'de cenaze töreni düzenlendi. Bazı vatandaşların tabutun başından ayrılmayarak cenazeyi cep telefonlarıyla sosyal medyadan canlı yayın yaparak yayınlaması tepkilere neden oldu

17.08.2021 - 15:13 | Güncelleme: MAGAZİN
İHA

  • Uzun süredir şeker hastası olan, böbrek yetmezliği nedeniyle böbrek nakli olan ve sonrasında yakalandığı enfeksiyon nedeniyle tedavi gören Cimilli İbo lakaplı İbrahim Özer, dün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Lakabını memleketi İkizdere’nin Cimil köyünden alan Özer, Rize’de kılınan öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

  • Özer'in cenazesine AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, siyasi parti il başkanlarının yanı sıra binlerce seveni katılırken, sanat dünyasından ise meslektaşları arasından Davut Güloğlu, Onay Şahin, Şükrü Güler’in yanı sıra birkaç yerel müzisyen dışında katılım olmaması gözlerden kaçmadı.

  • TEPKİ TOPLAYAN GÖRÜNTÜ

    Cenaze töreninde bazı vatandaşların ise tabutun başından ayrılmayarak cenazeyi cep telefonlarıyla sosyal medyadan canlı yayın yaparak yayınlaması da tepkilere neden oldu. Cenaze sahipleri zaman zaman vatandaşları salgın nedeniyle uzaklaşmaları için uyararak zor anlar yaşadı.

  • "SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

    Cimilli İbo olarak bilinen İbrahim Özer’in vefatı ile herkesi derinden üzdüğünü dile getiren Karadenizli sanatçı Şükrü Güler, "Karadeniz’de sevilen bir isim, ağabeyimiz. Önce Ayhan ağabey vefat etti, şimdi de Cimilli İbo. Sözün bittiği yer derler ya, işte oradayız şimdi. Çok üzgünüz. 3-5 ay bir hastane süreci, sonrasında böbrek nakli, sonrasında ise enfeksiyon. En büyük acıyı yaşayan sevenleri, bizler. O nedenle tüm sanat camiasının başı sağ olsun. Bu şimdi olan bir şey değil, yıllardan beri de bizim takip ettiğimiz, vefasızlık mı diyelim. Belli bir noktaya geldiğinde alkışlanıyorsun ama sonra unutuluyorsun. Biz buna ahde vefasızlık diyelim. Tüm sanat camiasında bu vardır” dedi.

  • "BUGÜN CİMİLLİ, YARIN BEN"

    Cenazeye katılan Karadenizli sanatçı Davut Güloğlu, insanların değerlerine sahip çıkması gerektiğini savunarak, “Karadeniz’in çok büyük bir değerini kaybettik. Hem esprileriyle hem müzikleriyle yıllarca Karadeniz’i temsil eden çok değerli bir kardeşimizi kaybettik. Allah yerini ve mekanını cennet eylesin. Tüm Rizeli hemşerilerime de teşekkür ediyorum bu alanı doldurdukları için. Bugün burada Cimilli’yi uğurladık, yarın ben olacağım. Önemli olan değerlerimize sahip çıkmak. Ülkemizde hem sanatta olsun hem insanda olsun değer kaybı var. Hepsine sahip çıkalım. Burada olan ve gelemeyen arkadaşlarımıza herhalde kırgınlarımız olabilir” şeklinde konuştu.

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