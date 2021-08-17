"SABRETTİ, İSYAN ETMEDİ"

Sanatçıyı anarken şarkılarla, türkülerle değil dua ve Kur’an ile anmak gerektiğini dile getiren bir başka Karadenizli sevilen sanatçı Onay Şahin ise "Sanatçı aslında riske girerek çalıyor, söylüyor, eğlendiriyor, kendi ahiretini de riske atıyor. Buna karşılık bir dua sevenlerinden, dostlarından bulamadığı zaman işte asıl vefasızlık orada. Faniyiz, son sahnemiz de buydu. Bugün Cimilli İbo’yu burada ağırladık. İyi bir dostumdu. Çok hastalıkları vardı, onlara sabretti, isyan etmedi. Sabırla insanlara hep moral vermeye çalıştı. Dolayısıyla hastalığına sabredene de Allah karşılığını verecektir. Bugün onun için dua ettik. Biz öldükten sonra bizleri türkülerimizle değil de Kur-an ile dualarla ansınlar. Biliyoruz ki o türkülerin öbür tarafa bir faydası yok. Bunlar birbirimize dünyayı hoş etmek için, birbirimize dünyayı zindan etmemek için güzellikler” idelerini kullandı.