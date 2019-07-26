CİMER başvuru ve sorgulama sayfası vatandaşlar tarafından merak ediliyor. CİMER'de kurum ve kuruluşlar hakkında vatandaşlardan gelen soru ve şikayetler çözüme ulaştırılmaya çalışıyor. Son olarak CİMER'e gelen esprili menemen sorusu ile gündeme geldi. İşte CİMER ile ilgili detaylar...

CİMER BAŞVURU VE SORGU SAYFASI

CİMER'e e-devlet üzerinden ya da kişisel bilgilerinizle başvuru yapabilir ya da başvurularını sorgulayabilirsiniz. e-devlet ile başvuru yapmak için TC. kimlik numarası ve şifrenizi girmeniz yeterli. CİMER sayfası üzerinde yapılacak başvuruda ise vatandaşlar açılan ekranda TC: kimlik numarası, ad, soyad, annenizin evlenmeden önceki soyadının ilk ve son harfini ile cep telefonu numaranızı girmeniz gerekiyor.

CİMER BAŞVURU VE SORGU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

CİMER sayfası üzerinden başvuru sorgulamak için de, başvuru sorgulama ekranına gelip, yukarıdaki adımları takip etmelisiniz.