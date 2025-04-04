Cimbom, Fenerbahçe'yi böyle devirdi!

Beşiktaş mağlubiyetinin ardından gözler Kemerburgaz’a dönmüştü. Futbolcuların morali bozulurken Okan Buruk ve kurmayları ise Fenerbahçe maçına odaklanmaya başlamışlardı.

Sarı-lacivertlilerin oyun anlayışını santim santim ezberleyen Buruk ve kurmayları reçeteyi de hazırlamıştı. Buruk, Fenerbahçe karşısında ilk sezonunda Jorge Jesus’a karşı oynadığı planın benzeriyle sahaya çıkacaktı.

Sara’nın toplu oyunda olduğu kadar topsuz oyundaki aktifliği de sarı-lacivertlilerin elini kolunu bağladı. 10 numara pozisyonuda oynasa da top Fenerbahçe’ye geçtiğinde Amrabat’ın başında biten Brezilyalı, sarı-lacivertlilerin derinden oyun kurmasını zorlaştırdı; rakibini kanatlara itti.

Okan Buruk'un derbi zaferindeki en kritik hamlesi, orta sahayı Torreira-Lemina ikilisine emanet etmesi oldu. Bu ikili, Fenerbahçe'nin Fred ve Szymanski’ye adım attırmadı; orta sahada üstünlük kurdu.

Beşiktaş derbisinden farklı bir savunma kurgusunu sahaya süren Okan Buruk topu geriden çıkartırken bilinçli olarak 6-7 Fenerbahçe oyuncusunu üzerine çekti. Bu sayede stoperler geniş bir alanda yalnız kaldı.

Maçın en çok konuşulan isimlerinden Barış Alper Yılmaz, Çağlar Söyüncü'ye karşı büyük bir üstünlük sağladı. İkinci forvet gibi oynayan genç yıldız, hem içeri kat ederek şut pozisyonları yarattı hem de kanattan bindirmelerle Fenerbahçe savunmasını sürekli rahatsız etti. Barış'ın bu performansı, milli takım hocası Vincenzo Montella'ya da önemli mesajlar verdi.

Okan Buruk'un maç içindeki hamleleri de büyük beğeni topladı. Lemina'nın sakatlanması sonrası Kaan Ayhan'ı orta sahaya çekerek dengeyi korudu. Frankowski'nin sağ kanada alınmasıyla hücum ağırlıklı bir sisteme geçildi.

Fenerbahçe'nin Mert Müldür ve Maximin hamlelerine ise Sallai'yi sağ beke çekerek yanıt veren Buruk, her hamlede Mourinho'ya taktiksel üstünlük sağladı.