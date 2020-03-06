Cilt lekesi nasıl gider

06 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cilt lekeleri sadece güneş ışınlarından dolayı değil, başka bir çok nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Kadınların genellikle rahatsız olduğu cilt lekelerinin oluşma nedenleri nedir, doğal yöntemler ile nasıl geçer gibi soruların ve daha fazlasının tüm cevapları haberimizde.
CİLT LEKELERİ NEDİR, NEDEN OLUŞUR?
Cilde rengini veren melanin pigmentinin bir bölgede yoğunlaşması ile cilt lekeleri meydana gelir. Kimyasal maddeler, güneş ışınları, kalıtsal faktörler, solaryum ile bronzlaşma cilt lekelerine neden olur. Genel olarak alın, çene ve yanak bölgelerinde meydana gelen lekeler koyu kahverengindedir. Yüzde oluşan lekelerin dışında vitamin eksikliği, güneş lentijinleri, melazmalar, karaciğer fonksiyon bozukluğuna bağlı olarak vücudun belirli bölgelerinde lekelenmeler olabilir.
CİLT LEKELERİ NASIL GEÇER?
Cilt lekelerini geçirmenin birden fazla yolu vardır. Kimyasal veya doğal yöntemler ile cilt lekelerini azaltabilirsiniz. İşte o yöntemler;
CİLT LEKELERİ İÇİN DOĞAL YÖNTEMLER
1. Maydanoz Maskesi:
Maydanozları yıkadıktan sonra doğrayın. Doğradığınız maydanozları kaynamış suyun içine atın ve 10 dakika boyunca kaynatın. Soğuduktan sonra içine 1 tane limonun suyunu ekleyin. Hazırladığınız karışımı bir saklama kabına koyun ve her gün düzenli olarak lekeli bölgelere pamuk yardımı ile sürün.
2. Karbonat Maskesi:
1 çorba kaşığı yoğurdun içine 1 çay kaşığı karbonat ekleyin. Karışımı lekeli bölgeye sürün ve 15 dakika bekleyin. Beklettiğiniz maskeyi ılık su yardımı ile temizleyin. Haftada 1 kez düzenli uygulamada lekelerinizin rengi açılacaktır.
3. Limon Ve Kafur Yağı Maskesi:
2 çorba kaşığı ezilmiş maydanoz, 2 çorba kaşığı rendelenmiş salatalık, 1 çorba kaşığı kafur yağı, 1 yemek kaşığı rendelenmiş soğan ve 1 yemek kaşığı kili bir kasede karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı lekeleri bölgelere sürün ve 20 dakika bekleyin. Beklettiğiniz karışımı ılık su yardımı ile temizleyin. Haftada 2 kez uyguladığınız bu tarif lekelerinizin azalmasına yardımcı olacaktır.
4. Aleo Vera Ve E Vitamini Karışımı:
Aleo veranın cilt için ne kadar faydalı olduğunu bilmeyen yoktur. Cilt lekelerine de iyi gelen aleo vera jölesinin içine 1 tane E vitamini kapsülü ekleyin ve karıştırın. Bu karışımı lekelerin üstüne sürün ve düzenli olarak haftada 3 kere uygulayın.
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