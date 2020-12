Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Seda Sayan'ın sunumu ile TV8 ekranlarında yayınlandı. Çılgın Sayısal Loto oyununda şanslı rakamları bilen çıkana kadar devir devam ediyor. İşte 26 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

26 ARALIK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre şanslı rakamlar şöyle oldu:

18, 33, 38, 42, 56, 79 Joker: 89

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto, 1 ila 90 (dahil) arasındaki altı rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 90 (dahil) arasındaki altı rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 3 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte 1 ila 90 (dahil) arasındaki rakamlardan oluşan bir seriden çıkar. Altı rakamın yanı sıra “Joker” adı verilen bir rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.