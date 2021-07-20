"Çılgın Dondurmacı'nın" tezgahın arkasında yaptığı gösteri ilgi çekiyor

İnşaat işçiliğinin ardından pastanelerde çalışmaya başlayan Mehmet Dinç (40), 2018'den beri Antalya'nın Kundu turizm merkezindeki tezgahında dondurma satarak geçimini sağlıyor.
Dans ve müzik eşliğinde dondurmayla yaptığı hareketlerle dikkati çeken Dinç, kısa sürede yerli ve yabancı turistlerin beğenisini kazandı.
Müşterilerinin çektiği videolar sayesinde sosyal medyada tanınmaya başlayan Dinç, "Çılgın Dondurmacı" adıyla açtığı hesaplarda yayınladığı videolarla ilgi görüyor.
Gösterisini izlemek isteyen yabancı turistler için tur firmaları tarafından seferlerin düzenlenmesinden memnun kalan Dinç, yaptığı gösteriler sayesinde 3 yılda 60 kilo vererek 90 kiloya düştü.
- "Dondurma satmak için dans etmeye başladım"
Dinç, AA muhabirine, pastanelerde çalışmaya başlamasıyla hayatının değiştiğini söyledi.
Türkiye'nin farklı illerindeki pastanelerde yıllarca çalıştığını anlatan Dinç, şöyle konuştu:
"Kundu'ya geldiğim ilk 10 gün hiç dondurma satamadım. Patronuma 'bana bir ses sistemi getirirsen bir deneme yapacağım' dedim. Dondurma satmak için dans etmeye başladım. İlk başladığımda, insanlar bu durumu yadırgadı. Sonrasında müşterilerin çektiği videolar, sosyal medyada ilgi gördü. Haddinden fazla videom oldu. Ama benim sosyal medya hesaplarım yoktu. Bir arkadaşımın yardımıyla adıma sosyal medya hesapları açtık. Videoları kendimiz yüklemeye başladık. Kısa sürede büyük bir takipçi sayısına ulaştım."
- "Çılgın dondurmacı" adıyla marka oluşturmak istiyor
Şu anda dondurma külahıyla yapılan geleneksel şakayı dans ve müzikle bütünleştirerek günde 100 kilogram dondurma sattığını vurgulayan Dinç, önemli olanın insanları eğlendirmek, yüzlerinde tebessüm oluşturmak olduğunu belirtti.
Dinç, kalbi iyi olana Allah'ın her türlü yardımı ettiğini belirterek, "İnsan kalbinin ekmeğini yer. Şu anda kalbimizin ekmeğini yiyoruz. Herkes 'sen fenomensin' diyor. Yok, ben gönüllerin fenomeniyim. Benim kalbim zengin. Allah bu zenginliği inşallah herkese nasip eder. Yurt dışında da tanınıyorum. Buraya günlük tur firmaları geliyor. 'Hepsi de buraya turistleri çektiğin için Allah senden razı olsun' diyor. Bundan sonraki en büyük hedefim "Çılgın Dondurmacı" adıyla marka oluşturmak." ifadelerini kullandı.
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