Yaz aylarında soğuk bir içecek olarak çilekli milkshake tarifini verebiliriz. Gayetle tadı güzel ve serinleten bir lezzet olan bu içeceğin yapımına başlayalım.

Çilekli milkshake malzemeler:

1 su bardağı süt

15-16 adet orta boy çilek

1 adet muz

100-150 gr dondurma(kaymaklı)

Çilekli milkshake yapımı:

Öncelikle dondurduğumuz çilek ve muzu rondodan geçiriyoruz.

Dondurmayı da ilave ettikten sonra kıvamını ayarlayabilmek için önce sütün yarısını katarak tekrar rondoyu çalıştırıyoruz.

Daha sonra kalan sütü de katıp çilekli milksake’imizi afiyetle içeceğimiz bardağa aktarıyoruz.

Üzerini de 1 adet çilekle süsleyebiliriz.

Afiyet olsun…