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Çilekleri bugüne kadar hep yanlış yıkamışız! İşte sosyal medyada viral olan doğru çilek yıkama yöntemi!

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte, çilek mevsimi de açıldı. Bu dönemlerde en çok tercih edilen meyvelerden biri olan çileği dikkatli temizlemek büyük önem arz ediyor. Normal su ile durulama çileği yeteri kadar temizlemiyor. İşte doğru çilek yıkama yöntemi...

Giriş: 13.05.2023 - 12:17 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yaz mevsiminin en çok tüketilen meyveleri arasında olan çileğin içerisinde gözle göremediğimiz birçok madde, zararlı kimyasallar ve kurtlar olabiliyor. Bu sebeple çileklerin mutlaka doğru yıkanması gerekiyor. Sosyal medyada bu konuyla ilgili yapılan bir video viral oldu. İşte doğru çilek yıkama yöntemi…

  • ÇİLEK NASIL TEMİZLENİR?

    Çileği daha doğru bir temizleme işleminden geçirmek istiyorsanız bunun için sirke veya tuzlu su kullanabilirsiniz. Çilekleri sirke ile temizlemek için bir kaseye 1 su bardağı beyaz sirke, 8 su bardağı su doldurun. 

    Çilekleri sirke-su banyosunda en az 10 dakika kadar bekletin. Bu yapılan işlem çileklerin derisini pestisitlerden temizleyecek ve kullandığımız beyaz sirke, yüzeyde olabilecek diğer kirleri de yok edecek.

  • Durulama: Sirkeli suda bekletilen çilekleri soğuk suyun altında iyice duruladığınız zaman sirke kokusu tamamen gidecektir.

    Kurulama: Çilekleri yıkadıktan sonra mutlaka tamamen kurutun. Eğer kurutmadan saklama kabı içerisine alırsanız, daha çabuk bozulurlar.

  • ÇİLEĞİN FAYDALARI NEDİR?

    Çileğin bilinen faydalarından bazıları şu şekildedir;

    Kanı temizlemeye yardımcı olur.

    Stresin azalmasında yardımcı olur.

    Diş etlerini güçlendirir ve ağız kokusunun azalmasına yardımcı olur.

    Karaciğer hastalıklarına iyi gelir.

    Romatizma hastalıklarına iyi gelir.

    Çilek çok güçlü bir antioksidan kaynağıdır.

    Bağışıklık sistemi kuvvetlenir.

    Sindirim sisteminin düzene girmesine ve daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

    Bağırsaklarda meydana gelen kurtların dökülmesinde etkilidir.

    Cilt sağlığı üzerinde olumlu etkiler vardır. Cildi nemlendirerek temizlemeye yardımcı olur.

    İdrar söktürücü bir yapıya sahiptir.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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