ÇİLEĞİN FAYDALARI NEDİR?
Çileğin bilinen faydalarından bazıları şu şekildedir;
Kanı temizlemeye yardımcı olur.
Stresin azalmasında yardımcı olur.
Diş etlerini güçlendirir ve ağız kokusunun azalmasına yardımcı olur.
Karaciğer hastalıklarına iyi gelir.
Romatizma hastalıklarına iyi gelir.
Çilek çok güçlü bir antioksidan kaynağıdır.
Bağışıklık sistemi kuvvetlenir.
Sindirim sisteminin düzene girmesine ve daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.
Bağırsaklarda meydana gelen kurtların dökülmesinde etkilidir.
Cilt sağlığı üzerinde olumlu etkiler vardır. Cildi nemlendirerek temizlemeye yardımcı olur.
İdrar söktürücü bir yapıya sahiptir.