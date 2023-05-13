ÇİLEK NASIL TEMİZLENİR?

Çileği daha doğru bir temizleme işleminden geçirmek istiyorsanız bunun için sirke veya tuzlu su kullanabilirsiniz. Çilekleri sirke ile temizlemek için bir kaseye 1 su bardağı beyaz sirke, 8 su bardağı su doldurun.

Çilekleri sirke-su banyosunda en az 10 dakika kadar bekletin. Bu yapılan işlem çileklerin derisini pestisitlerden temizleyecek ve kullandığımız beyaz sirke, yüzeyde olabilecek diğer kirleri de yok edecek.