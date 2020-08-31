Kurabiye çeşitlerinden beğeneceğinizi umduğum çok güzel bir tarifle karşınızdayım. Özellikle çocuklarımızın severek yiyeceği bu kurabiye tarifimizin yapımına başlayalım.

Çilek pudingli kurabiye malzemeler:

Çilek pudingli kurabiye yapılışı: