Cildinize iyilik yapmıyor olabilirsiniz! Kil maskeleri gerçekten cilt için faydalı mı?

UZMANLARIN GÖRÜŞLERİ

Dermatologlar, kil maskelerinin dikkatli kullanılması gerektiğini belirtiyor. Kilin doğal bir içerik olması, her zaman zararsız olduğu anlamına gelmez. Cilt tipine uygun olan maskelerin tercih edilmesi ve maske sonrası iyi bir nemlendirme yapılması gerektiği vurgulanıyor.