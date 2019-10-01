Cildin nefes alması için öneriler

Cildin çevre faktörlerinin etkisi, makyajlar, sigara gibi alışkanlıklar, yorgunluk, stres ve daha birçok etkenlerle yoğunlaşarak nefes almasını bırakması ile tepkiler ortaya çıkar. Cilt sağlıksız kalarak; bir takım cilt deformeleri oluşur. Cildin özellikle gece uykuda aşırı yağlanması da nefes almasını önler. Yoğun ölü derilerden kurtulamayan cilt pullanır ve döküntüler oluşur.

Cildin özellikle gün içerisinde sabah ve akşam olmak kaydıyla temizlenerek; nefes alması sağlanmalıdır. Cildin bakımının düzenli yapılması yoğun yaşanan yıpranmaların önüne geçmesini sağlar.

Cildinize doğal etkileri olan bitkisel içerikli losyonlar ya da tonikle temizleme uygulamalısınız. Eğer makyaj yaptıysanız, asla temizlemeden öylece bırakmayın. Yoğun yağlı kremler kullanmak yerine daha hafif nemlendiriciler işinizi görecektir. Günlük cilt temizliğinizde gül suyu kullanmanız cildinizin temizlenmesine etkili olur.

Cildin ölü deriden kurtulması için mutlaka arada bir de olsa peeling uygulaması yapılması sağlanmalıdır. Bunun için bazı basit yöntemler uygulayabilirsiniz. Kahve telvesi, yaş maya maskesi, kil ile peeling etkili bir yöntemdir. Şeker ve zeytinyağı da basit ama etkili bir peeling uygulamasıdır.

Maskelerde doğal olmalı ve haftada bir kez uygulanmalıdır. Bu sayede cildin yenilenerek nefes alması sağlanacaktır. Cildinizi asla sabunla yıkamayın, sadece duru su ile yıkamalısınız.