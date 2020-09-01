Beden sağlıklı olursa ciltte o sağlığı yansıtacaktır. O nedenle beslenme şeklimizle her ikisini de korumak ve güzelleştirmek mümkündür diyebiliriz. Sebze ve meyve tüketimi sağlık için gerekli olan vitaminleri ve mineralleri karşılar. Özellikle meyveler; içerdikleri antioksidan özellikleri sayesinde cilde artı katkı sağlayarak canlanmasını; doğal halini korumasında etken olurlar.
Cilde Fayda Sağlayan Meyveler
Ananas: İçerdiği B vitamini ile cilt hücrelerinin yenilenmesinde katkı sağlıyor. İçerdiği kalsiyum ile tırnak ve saç sağlığında da etkili koruma oluşturuyor.
Böğürtlen: C vitamini zengini böğürtlen ile yeni hücreler oluşuyor ve cilt dokusunu koruyor.
Armut: Beta karoten içeren armut cildin canlanmasını ve pürüzsüzleşmesini sağlıyor. Ayrıca C vitamini ile cilt hücrelerini yeniliyor.
Ahududu: Yüksek oranda vitamin değerine sahip ahududu, cildin sıkılaşmasını sağlayan C vitamini içermesi de etken olmaktadır.
Elma: İçerdiği vitaminler sayesinde cildin pürüzsüzleşmesini, canlanmasını ve gençleşmesini sağlar.
Çilek: Yaşlanma etkilerini azaltır ve kırışmaları önler. Yüksek oranda C vitamini içeren elma cilde en faydalı meyvedir.
Greyfurt: Kolajen üretimini artırarak cildin yaşlanmasını önler, ciltte oluşan lekelerin rengini açar.
Erik: Cilt yıpranmalarını onarır. C ve E vitamini ile cilde sağlık verir.
Kavun: Cildin kurumasını önler, döküntülerin düzelmesini sağlar.
Nar: Toksinleri atar, cildi enfeksiyonlara karşı korur, sivilce oluşumunu engeller, yaşlanma etkilerini azaltır, antioksidan içeriği ile ciltte oluşan hasarları düzeltir.
Mürdüm Eriği: Cildin sıkılaşmasını sağlayarak sarkmaların olmasına engel olur. Cilt lekelerini azaltır ve yaşlanmayı geciktirir.
Muz: Kuru ciltler için mükemmel nemlendirici özelliği olan muz; B vitamini zenginidir. Cildi besler ve yumuşamasını sağlar.
Portakal: Yaşlanmayı geciktirir, sigara etkilerini azaltır. B ve C vitamini ile cildi besler.
Yaban Mersini: Antioksidan açısından oldukça etkili olan yaban mersini; yaşlanmayı geciktirir, kolajen üretimini yükseltir ve yaşlanma etkilerini giderir.
Üzüm: Hücre üretimini yeniler, cildi korur ve temizler.
Şeftali: Yaşlanma etkilerini azaltır, cildi besler.
Mandalina: Cildi canlandırır, kırışıklıkları azaltır ve sarkmaları önler.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!