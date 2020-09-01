Beden sağlıklı olursa ciltte o sağlığı yansıtacaktır. O nedenle beslenme şeklimizle her ikisini de korumak ve güzelleştirmek mümkündür diyebiliriz. Sebze ve meyve tüketimi sağlık için gerekli olan vitaminleri ve mineralleri karşılar. Özellikle meyveler; içerdikleri antioksidan özellikleri sayesinde cilde artı katkı sağlayarak canlanmasını; doğal halini korumasında etken olurlar.

Cilde Fayda Sağlayan Meyveler

Ananas: İçerdiği B vitamini ile cilt hücrelerinin yenilenmesinde katkı sağlıyor. İçerdiği kalsiyum ile tırnak ve saç sağlığında da etkili koruma oluşturuyor.

Böğürtlen: C vitamini zengini böğürtlen ile yeni hücreler oluşuyor ve cilt dokusunu koruyor.

Armut: Beta karoten içeren armut cildin canlanmasını ve pürüzsüzleşmesini sağlıyor. Ayrıca C vitamini ile cilt hücrelerini yeniliyor.

Ahududu: Yüksek oranda vitamin değerine sahip ahududu, cildin sıkılaşmasını sağlayan C vitamini içermesi de etken olmaktadır.

Elma: İçerdiği vitaminler sayesinde cildin pürüzsüzleşmesini, canlanmasını ve gençleşmesini sağlar.

Çilek: Yaşlanma etkilerini azaltır ve kırışmaları önler. Yüksek oranda C vitamini içeren elma cilde en faydalı meyvedir.

Greyfurt: Kolajen üretimini artırarak cildin yaşlanmasını önler, ciltte oluşan lekelerin rengini açar.

Erik: Cilt yıpranmalarını onarır. C ve E vitamini ile cilde sağlık verir.

Kavun: Cildin kurumasını önler, döküntülerin düzelmesini sağlar.

Nar: Toksinleri atar, cildi enfeksiyonlara karşı korur, sivilce oluşumunu engeller, yaşlanma etkilerini azaltır, antioksidan içeriği ile ciltte oluşan hasarları düzeltir.

Mürdüm Eriği: Cildin sıkılaşmasını sağlayarak sarkmaların olmasına engel olur. Cilt lekelerini azaltır ve yaşlanmayı geciktirir.

Muz: Kuru ciltler için mükemmel nemlendirici özelliği olan muz; B vitamini zenginidir. Cildi besler ve yumuşamasını sağlar.

Portakal: Yaşlanmayı geciktirir, sigara etkilerini azaltır. B ve C vitamini ile cildi besler.

Yaban Mersini: Antioksidan açısından oldukça etkili olan yaban mersini; yaşlanmayı geciktirir, kolajen üretimini yükseltir ve yaşlanma etkilerini giderir.

Üzüm: Hücre üretimini yeniler, cildi korur ve temizler.

Şeftali: Yaşlanma etkilerini azaltır, cildi besler.

Mandalina: Cildi canlandırır, kırışıklıkları azaltır ve sarkmaları önler.