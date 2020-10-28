Papatya eski zamanlardan günümüze birçok cilt problemi ve cilt tonunu beyazlatmak için kullanılan bir bitkidir. Cildin mat görünüşünü canlandıran, parlaklık veren ve sivilce oluşumunu engelleyen birçok özelliği bulunmaktadır.

Cilt Beyazlatan Papatya Maskesi

1 fincan kaynamış su içerisine 3 tatlı kaşığı papatya çiçeği atarak demleyin. Ardından süzerek suyunu ayırın, suyun içerisine 1 yemek kaşığı gül suyu ve bal ekleyin. Krem kıvamını alana kadar karıştırın. Temizlediğiniz cildinize uygulayın ve yaklaşık 15 dakika bekleyin. Ilık su ile durulayın. Bir hafta boyunca düzenli olarak uygulayın.

Cilt Aydınlatan Papatya Maskesi

2 avuç kurutulmuş papatyayı ezin. İçerisine 2 çay kaşığı dövülmüş badem ve cevizi karıştırın. Sonrasında 1 yumurta akı, 2 yemek kaşığı limon suyu ve 2 tatlı kaşığı balı ekleyerek çırpın. Cildinize uygulayın ve 10 dakika bekleyin. Ilık su ile durulayın. Haftada 3 kere uygulayabilirsiniz. Düzenli kullanımda cilt lekelerini giderecek ve cilt tonunun açılmasını sağlayacaktır.