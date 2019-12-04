Çikolatalı şarlot tarifi, nasıl yapılır?

Tatlıyı seviyorsanız ve evde kolay yapabileceğiniz bir tarif arıyorsanız doğru yerdesiniz. Bisküvili pastanın kremşantili versiyonu olan çikolatalı şarlot lezzeti ile damağımızı şenlendirecek. Peki çikolatalı Şarlot yapımı için gerekli olan malzemeler nelerdir? Nasıl yapılır? İşte çikolatalı şarlot tarifi...

Çikolatalı şarlot nasıl yapılır? Bisküvili pastanın krem şantili versiyonu olan şarlot hem yapımının kolaylığıyla hem lezzetiyle damaklarda enfes bir çikolata şöleni yaşatır. Bu güzel tatlının yapımını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız.

Çikolatalı şarlot malzemeler:

1 paket kakaolu pötibör

1 paket sade pötibör

2 adet elma

2 paket sade krem şanti

4,5 su bardağı süt

1 paket çikolata sosu

Çikolatalı şarlot yapılışı: