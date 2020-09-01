Okulların açılmasıyla çocuklarımızın beslenmesine ne vereceğiz sorusuna en güzel ve sevecekleri bir tarif olan çikolata dolgulu kurabiye tarifini sizlerle paylaşmak isterim.

Çikolata dolgulu kurabiye malzemeler:

250Gr tereyağı

1 çay bardağı sıvıyağ

1 su bardağı pudra şekeri

Yarım çay bardağı nişasta(mısır, buğday)

1 çay kaşığı karbonat

1 paket vanilya

Aldığı kadar un1 yumurta

İç Malzemesi:

Benmari usulü eritilmiş bitter çikolata

Çikolata dolgulu kurabiye yapımı:

Eritilmiş tereyağımızı, yumurtayı, sıvıyağını ve pudra şekerini yoğuracağımız cam bir kabın içine alıyoruz.

Bütün malzemeyi elimizle iyice karıştırıyoruz. Bu harcın içine unu ve nişastayı ilave edelim.

Kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurma işlemine devam edelim.

Kurabiye hamurumuz 30 dakika dinlendikten sonra elimizle küçük bezeler halinde ayıralım.

2 adet yağlı kâğıt bulunduralım. İlk yağlı kâğıdımızın üzerine elde ettiğimiz kurabiye hamurumuzu yerleştirelim.

Üzerine ikinci yağlı kâğıdımızı yerleştirdikten sonra bir merdane yardımı ile kurabiye hamurumuzu açalım.1 cm kalınlığında açmış olduğumuz hamurdan orta boy kavanoz kapağı ile yuvarlak bir hamur elde edeceğiz.

Bu yuvarlak hamuru avucumuza alıp parmağımızla çukur hale getirdikten sonra benmari usulü erittiğimiz bitter dolgulu çikolatamızdan 1 çay kaşığı ya da göz kararı dolduruyoruz.

Daha sonra hamuru top şeklinde yaptıktan sonra yağlı kâğıt serdiğimiz fırın tepsimize hepsi için aynı işlemleri yaparak tüm kurabiyelerimizi yerleştiriyoruz.

180 derece fırınımızda kızarana kadar pişiriyoruz.

Üzeri için arzuya göre tekrar erimiş çikolata ya da fıstık serperek çikolata dolgulu kurabiyemizi görsel olarak da iştah açıcı hale getiriyoruz.

Afiyet olsun…