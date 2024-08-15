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        Haberler Bilgi Yaşam Çığlık sesi duymak neden kötü hissettirir?

        Çığlık sesinin kötü hissettirmesinin sebepleri nelerdir?

        Nerede olursak olalım, bir çığlık sesi duyduğumuzda içimizi çok kötü bir his kaplar ve kendimizi kötü hissederiz. Bunun nedeni sesin çok yüksek tondan çıkması mı yoksa farklı bir durum mu? İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 15:00 Güncelleme: 15.08.2024 - 15:00
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        • 1

          Hayatın her alanında, özellikle ani ve keskin ses değişimleriyle karşı karşıya kaldığımızda, çoğu zaman tüylerimiz diken diken olur ve sesin çok yüksek, çığlık derecesinde olduğu ortamdan bir an önce uzaklaşmak isteriz. Çığlık sesinden rahatsız olma sebebimiz nedir?

        • 2

          NEDEN KÖTÜ BİR HİSSE KAPILIRIZ?

          Bir çığlık duyduğumuzda içimizi korku ve üzüntüyle karışık olumsuz bir his kaplar. Araştırmalara göre çığlığın bize bunları hissettirmesinin nedeni o sırada çıkan sesin şiddetindeki hızlı değişimdir.

        • 3

          SESİN ŞİDDETİ DEĞİŞİR

          Normal bir konuşmada sesin şiddeti saniyede yalnızca 3-4 kez değişirken, çığlık söz konusu olduğunda bu değer 30 ile 150 arasında değişir. Bu dalgalanmalar, durumu sesin yükselip alçaldığı şeklinde yorumlayamayacağımız kadar hızlıdır.

        • 4

          BEYNİN KORKU MERKEZİ AMİGDALA

          Sesin çok inişli çıkışlı olması, beynin korku merkezi olan amigdalayı harekete geçirir. Sesteki bu ürkütücü uyumsuzluk, korkuyla ilişkilendirilir ve aynı zamanda tehlikeye karşı uyarı görevi görür.

        • 5

          Sonuç olarak, çığlığın kendimizi kötü hissettirmesinin nedeni sesin şiddetli olması değil, bu şiddetin algılayamayacağımız kadar kısa aralıklarla değişiyor olmasıdır.

        • 6

          SES ŞİDDETİ

          Sesin şiddeti, ani olarak değişen sirenleri ve alarmları duyduğumuzda benzer bir hisse kapılmamıza neden olur.

          KAYNAK: TÜBİTAK

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