Hayatın her alanında, özellikle ani ve keskin ses değişimleriyle karşı karşıya kaldığımızda, çoğu zaman tüylerimiz diken diken olur ve sesin çok yüksek, çığlık derecesinde olduğu ortamdan bir an önce uzaklaşmak isteriz. Çığlık sesinden rahatsız olma sebebimiz nedir?