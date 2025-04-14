Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Çiğli'de işten çıkarılan kadınların eylemi sürüyor | Son dakika haberleri

        Çiğli Belediyesi tarafından işten çıkarılan kadın işçiler, eylemlerini sürdürüyor

        İzmir'in Çiğli Belediyesi'nde haksız yere işten çıkarıldıkları gerekçesiyle eyleme başlayan kadın işçiler, CHP İzmir İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 18:41 Güncelleme: 14.04.2025 - 18:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çiğli'de işten çıkarılan kadınların eylemi sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'in Çiğli Belediyesi'nde çalışırken 10 Haziran 2024'te işten çıkarılan ve zaman zaman eylem yapan işçiler, CHP İl Başkanlığı önünde toplandı. İşçiler "Yürüyen ayaklar susturulan işçilerin sesidir", "CHP'ye adalet, işçiye istisna mı?", "Adalet herkes için adalet" ve "İşimizi geri alacağız" yazılı pankartlar açtı ve sloganlar attı.

        Grup adına açıklama yapan Hale Ören Özdinçer, şunları kaydetti:

        "Kadın emekçiler olarak 1 Mayıs işçinin birlik ve mücadele gününde Çiğli Belediyesi önünden Ankara CHP Genel Merkezi önüne yürüyeceğiz. Bu yürüyüş siyasi bir çekişme değildir. Bu yürüyüş, işçi sınıfının yanında yer almayan siyasete karşı yapılmış bir yürüyüştür. Buradan tüm işçi arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Sesimize ses olun, bize kulak verin. Yanımızda olun, çünkü biz kazanırsak bütün işçiler kazanır."

        Kadın işçiler, 7 Nisan'daki eylemde, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda, Çiğli Belediyesinde işten çıkarılan kadın emekçiler olarak CHP Genel Merkezi önüne yürüyüş başlatacaklarını açıklamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #izmir haberleri
        #Çiğli Belediyesi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        Bahçeli'den İmamoğlu çağrısı
        Bahçeli'den İmamoğlu çağrısı
        Liselerde atamalara tepkiler
        Liselerde atamalara tepkiler
        İstanbul'da tünelde TIR yangını!
        İstanbul'da tünelde TIR yangını!
        Osimhen için transfer açıklaması!
        Osimhen için transfer açıklaması!
        14 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        14 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Yürek yakan haber... Boşanma aşamasında bir kadın daha!
        Yürek yakan haber... Boşanma aşamasında bir kadın daha!
        Tamamı kadın olan uzay yolculuğu gerçekleştirildi
        Tamamı kadın olan uzay yolculuğu gerçekleştirildi
        "Şu anda donun yanında bir de yüksek gıda enflasyonu var"
        "Şu anda donun yanında bir de yüksek gıda enflasyonu var"
        Tadic'ten iyisi yok!
        Tadic'ten iyisi yok!
        Denizli'de tutuklandı
        Denizli'de tutuklandı
        'Dört büyükler'den 9 ayda 5.6 milyar TL zarar!
        'Dört büyükler'den 9 ayda 5.6 milyar TL zarar!
        'Babalık' kararına itiraz etti
        'Babalık' kararına itiraz etti
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        Kripto paralarda OM şoku
        Kripto paralarda OM şoku
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu
        Habertürk Anasayfa