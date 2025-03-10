Ciğer Nasıl Pişirilir? Dana, Kuzu, Tavuk Ciğeri Nasıl Pişirilir ve Kaç Dakikada Yapılır?

Ciğer Nasıl Pişirilir? Dana, Kuzu, Tavuk Ciğeri Nasıl Pişirilir ve Kaç Dakikada Yapılır?

Türk mutfağında en çok sevilen sakatatlardan biri olan ciğer, hem yüksek besin değeriyle hem de lezzetiyle sofraları süslemeye devam ediyor. Fakat ciğerin sertleşmemesi, sulu ve yumuşak kalması için doğru pişirme tekniklerini kullanmak büyük önem taşıyor. Kuzu, tavuk ciğeri ve dana çeşitleri arasında pişirme yöntemi ve pişirme süresi farklılık gösterir. En iyi ciğeri hazırlamak için bazı püf noktalara dikkat etmek gerekiyor. Peki, tavuk ciğeri nasıl pişirilir? İşte adım adım ciğer pişirmenin püf noktaları…

CİĞER NASIL PİŞİRİLİR?

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Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan ciğerin pişirme yöntemi ve süresi, kullanılan ciğerin türüne göre değişiklik gösterebilir. Fakat, ciğerin lezzetli ve yumuşak olması olması için dikkat edilmesi gereken bazı temel kurallar vardır.

Ciğeri pişirmeden önce fazla kanını süzmek için birkaç saat süzgeçte bekletin ya da soğuk su ile yıkayıp süzün.

Kuzu ve dana ciğerinin üzerindeki ince zar, ciğerin sertleşmesine sebep olabileceği için mutlaka temizlenmelidir.

Ciğerin lezzetli olması ve hızlı pişmesi için eşit ve küçük parçalara doğranması önerilir.

Unla kaplandıktan sonra pişirilen ciğerin dışı çıtır olsa da fazla miktarda un kullanımı iç kısmını kurumasına yol açabilir.

Ciğerin sertleşmemesi için orta-yüksek ateşte kısa sürede pişirilmesi gerekir.

DANA CİĞERİ NASIL PİŞİRİLİR?

Diğer ciğer çeşitlerine göre biraz daha sert bir dokuya sahip olan dana ciğerinin doğru tekniklerle pişirilmesi oldukça önemlidir.

MALZEMELER

500 gram dana ciğeri

1 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

Kızartmak için sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

Dana ciğerinin zarını temizleyerek küçük küpler halinde doğrayın.

Ciğeri süzdürdükten sonra ciğerleri una bulayın.

Tavadaki bol sıvı yağı kızdırın ve ciğerleri kızgın ateşte 3-4 dakika kadar pişirin.

Ciğer piştikten sonra fazla yağını süzdürün ve kağıt havlunun üzerine alın.

Kızaran ciğerin üzerine baharatları da ekleyerek sıcak servis edin.

PİŞİRME SÜRESİ

Dana ciğerini 3-4 dakika kızgın yağda kızartabilirsiniz. Sote ve kavurma yöntemiyle pişirilen ciğer ile ortalama 10-12 dakika sürebilir.

KUZU CİĞERİ NASIL PİŞİRİLİR?

Dana ciğerine kıyaslandığında daha yumuşak bir yapıya sahip olan kuzu ciğeri, daha kısa sürede pişer. Kuzu ciğeri, lezzet açısından en çok tercih edilen ciğer türlerinden biridir.

MALZEMELER

500 gram kuzu ciğeri

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet kuru soğan

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Servis için maydanoz

YAPILIŞI

Kuzu ciğerini zarından arındırarak küçük küpler halinde doğrayın.

Tavada ısıtılmış yağda ince doğranmış soğanı kavurun.

Soğanlar pembeleşmeye başlayınca ciğerleri üzerine ekleyin ve yüksek ateşte yaklaşık 5-6 dakika karıştırarak pişirin.

Baharatları da ekleyerek karıştırın ve daha sonra ocaktan alın.

Servis ederken üzerine ince kıyılmış maydanoz serpiştirerek servis edebilirsiniz.

PİŞİRME SÜRESİ

Kuzu ciğerini yüksek ateşte yaklaşık olarak 5-6 dakika pişirin. Fazla pişirilmesi ciğerin sertleşmesine neden olabilir.

TAVUK CİĞERİ NASIL PİŞİRİLİR?

Kuzu ve dana ciğerine göre daha ekonomik bir seçenek olan tavuk ciğeri, hızlı ve kolay bir şekilde hazırlanabilir.

MALZEMELER 500 gram tavuk ciğeri

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet kuru soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik YAPILIŞI Tavuk ciğerini yıkayıp süzdürün ve iri parçalar şeklinde doğrayın.

Tavada ısınan yağda doğranmış soğanı kavurun.

Soğanlar pembeleştikten sonra tavuk ciğerini ekleyin ve orta ateşte yaklaşık 7-8 dakika karıştırarak pişirin.

Baharatları da üzerine ekleyerek birkaç dakika daha pişirerek ciğeri ocaktan alın.

Tavuk ciğerini sıcak servis yapın. PİŞİRME SÜRESİ Tavuk ciğerini orta ateşte 7-8 dakika kadar pişirebilirsiniz. Ciğer daha uzun süre pişirilirse kuruyarak sertleşebilir. CİĞER PİŞİRİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Sert yapıya sahip olan dana ciğeri, hızlı pişirilmemelidir.

Kuzu ciğeri kısa sürede yüksek ateşte pişirilebilir.

Yumuşak yapısı ile en hızlı pişen ciğer türü olan tavuk ciğeri, tavada 7-8 dakika kadar pişirilebilir.

Ciğer fazla pişirildiğinde sertleşerek lezzet kaybına uğrayabilir. Bu sebepten dolayı ciğeri uzun süre pişirmeyin.

Pişirilmesinin ardından en fazla 1 gün içinde ciğerin taze tüketilmesi önerilir.

Özellikle kekik ve kimyon gibi baharatlar, ciğerin kokusunu bastırmada etkilidir.

Ciğeri sumaklı soğan salatası, yoğurt ve lavaş ekmeği ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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