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Çiğdem Batur'un taciz isyanı!

Ünlü oyuncu Çiğdem Batur, 2014 yılında kendisini taciz ettiği için dava açtığı Erdinç B. isimli kişiden yine taciz gördüğünü söyledi. Batur, "Bu şahsın ceza alması için canla başla uğraşacağım" dedi

12.06.2021 - 23:58 | Güncelleme: ABONE OL
Çiğdem Batur'un taciz isyanı! - Magazin haberleri
Çiğdem Batur'un taciz isyanı!
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'Gümüş', 'Kurtlar Vadisi' ve 'Bizim Hikaye' gibi dizilerde canlandırdığı karakterle tanınan Çiğdem Batur (38),kendisini taciz eden Erdinç B. isimli şahısla ilgili isyanını dile getirdi. Ünlü oyuncuyu taciz eden Erdinç B., 2014 yılında 3 ay hapis cezası aldı. Ancak daha önce bir suç işlemeyen Erdinç B.'nin cezası ertelendi. Yine aynı kabusu yaşamaya başlayan Batur, Instagram hesabından açıklama yaptı.

"CEZA ALMASI İÇİN CANLA BAŞLA UĞRAŞACAĞIM"

Batur, "İsmi Erdinç olan şahıs gerek mesaj ve aramayla beni, ailemi ve çevremi taciz etti. Daha sonra işi ilerletip evime çiçekler ve benzeri bir takım hediyeler yolladı. Tiyatro oyunumun hepsine bilet alıp, Twitter'da, 'Şu koltukta oturup, seni izliyorum, gözüm üzerinde' yazdığı taciz mesajlarıyla o dönem dava açmıştık. Daha önce herhangi suçu işlemediği için cezası ötelenmişti. 4-5 yıl içinde hiç tepki vermediğimiz ve tevazu gösterdiğimiz için kendini daha bir hak sahibi gibi gördü taciz konusunda... Beni, ailemi ve arkadaşlarımı arıyor. Benimle alakalı endişeli bırakıyor. Bu davanın peşine bırakmayacağım. Ben ve benim gibi kadınlar, sen ve senin gibi sapıklarla hayatı boyunca uğraşmak zorunda kalıyor. Buna göz yummayacağım. Sizin gibi sapıklara tepki göstermedikçe ve siz ceza almadıkça maalesef bu ülkede kadına şiddet ve kadına ölümleri her geçen gün daha fazla artıyor. Cesaretin varsa bana yazdığın mesajları bu videonun altına aynı özgüvenle yazsana... İşte o iş öyle olmuyor. Bu işin arkasındayım. Bu şahsın ceza alması için canla başla uğraşacağım" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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