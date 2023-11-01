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        Haberler Yaşam Çiğ börek nasıl yapılır, malzemeleri neler? Evde çiğ börek tarifi!

        Çiğ börek nasıl yapılır, malzemeleri neler? Evde çiğ börek tarifi!

        Çiğ börek, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir. İçinde kıyma, soğan, tuz ve karabiber bulunan bu börek, kızartılarak servis edilir. Çiğ börek, çıtır çıtır hamuru ve lezzetli iç harcı ile sofraların vazgeçilmezidir. İşte çiğ börek tarifi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 16:03 Güncelleme: 01.11.2023 - 16:03
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        • 1

          Çiğ börek, pratik yapımı ve lezzetli iç harcı ile sevilen bir börek çeşididir. İçinde kıyma, soğan, tuz ve karabiber bulunan Çiğ börek, kahvaltıda, ara öğünde veya ana öğünde sıklıkla tercih edilir. İşte evde kolaylıkla yapabileceğiniz çiğ börek tarifi...

        • 2

          ÇİĞ BÖREK MALZEMELERİ NEDİR?

          Hamuru için:

          3 su bardağı un

          1 su bardağı ılık su

          1 tatlı kaşığı tuz

          2 tatlı kaşığı sirke

          Kıymalı iç için:

          300 gram kıyma

          1 adet rendelenmiş soğan

          1 tatlı kaşığı tuz

          1 tatlı kaşığı karabiber

          3/4 çay bardağı su

          Kızartmak için:

          1/2 su bardağı sıvı yağ

        • 3

          ÇİĞ BÖREK NASIL YAPILIR?

          Kıymayı geniş bir kaba alın ve üzerine rendelenmiş soğanı, tuzu, karabiberi ve suyu ekleyin. İyice karıştırın.

          Hamur için, ılık su, un, tuz ve üzüm ya da elma sirkesini bir kapta karıştırın. Orta yumuşaklıkta bir hamur elde edene kadar yoğurun.

          Hamuru bezelere ayırın ve her bezeleyi un serptiğiniz tezgahta merdane yardımıyla orta büyüklükte bir tabak boyutunda açın.

          Açtığınız hamurun üzerine kıymalı harçtan koyun ve hamuru katlayın. Kenarlarını düzgünce kesin.

          Derin bir tavada yağı kızdırın.

          Kızmış yağa börekleri atarak kızartın.

          Kızaran börekleri fazla yağı emmesi için bir kağıt havlu üzerine alın. Daha sonra tüketebilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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