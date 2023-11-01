Çiğ börek nasıl yapılır, malzemeleri neler? Evde çiğ börek tarifi!

ÇİĞ BÖREK NASIL YAPILIR?

Kıymayı geniş bir kaba alın ve üzerine rendelenmiş soğanı, tuzu, karabiberi ve suyu ekleyin. İyice karıştırın.

Hamur için, ılık su, un, tuz ve üzüm ya da elma sirkesini bir kapta karıştırın. Orta yumuşaklıkta bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamuru bezelere ayırın ve her bezeleyi un serptiğiniz tezgahta merdane yardımıyla orta büyüklükte bir tabak boyutunda açın.

Açtığınız hamurun üzerine kıymalı harçtan koyun ve hamuru katlayın. Kenarlarını düzgünce kesin.

Derin bir tavada yağı kızdırın.

Kızmış yağa börekleri atarak kızartın.

Kızaran börekleri fazla yağı emmesi için bir kağıt havlu üzerine alın. Daha sonra tüketebilirsiniz.