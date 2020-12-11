Çiğ badem; adından da anlaşılacağı üzere bademin hiçbir işlemden geçmemiş ama yenebilir durumda olan halidir. Yenebilir diyoruz çünkü dünya üzerinde bademin de birçok farklı çeşidi bulunuyor ve bazı çeşitlerinin sağlığa faydadan çok zararı olduğu söylendiğinden tüketilmemesi öneriliyor. İşte biz bu kez onları bir kenara ayırıyor, bugün afiyetle yiyebileceğiniz, farklı tariflerin içinde yer verebileceğiniz çiğ bademden söz ediyoruz. Türkiye, İran, Lübnan gibi ılıman iklimlere sahip bölgelerde kolayca yetişen badem bitkisinin bu mucize meyvesidir.
Çiğ Badem İçinin Faydaları Nelerdir?
- Kan basıncının dengelenmesine yardımcı oluyor, bu sayede tansiyon problemi yaşayanlara destek oluyor.
- Çiğ badem, doymamış yağ asitleri içerdiğinden kötü kolesterol olarak bilinen kolesterolün dengelenmesini sağlıyor.
- Bu özellikleriyle uzun vadede oluşabilecek çeşitli kalp ve damar hastalıklarının önüne geçiyor, kalp sağlığını koruyor.
- Kan şekerinin dengelenmesine yardımcı oluyor, bu etkisiyle diyabet rahatsızlığı yaşayanların da yardımına koşuyor.
- Uzun süre tokluk hissi yaşatıyor, bu etkisiyle "çok fazla iştahlıyım" diye yakınanlara çare oluyor.
- Çiğ badem, kilo verme süreçlerine destek olarak daha sağlıklı ve dengeli bir şekilde zayıflamaya yardımcı oluyor.
- İçindeki minerallerin desteğiyle kemik sağlığını koruyor, kemik gelişimine katkıda bulunduğu biliniyor.
- Hem vücuda hem beyne enerji verdiğinden zihinsel ve bedensel yorgunluğa iyi geliyor.
- Çiğ badem, Üreme kanalları ve böbrekler başta olmak üzere, vücudun farklı yerlerinde oluşabilecek iltihaplı alanların hızla iyileşmesini sağlıyor.
- Safra kesesinin sağlığını destekliyor, taş oluşumu gibi birçok sorunun oluşmasını engelliyor.
- İçinde bolca E vitamini bulunduğundan saç sağlığını destekliyor, saç dökülmelerini azaltırken düzenli tüketiminde saçların gürleştiği ve daha hızlı uzamaya başladığı görülüyor.
Çiğ Badem İçi Nerelerde Satılır, Nasıl Tüketilir ve Kullanılır?
Çiğ badem birçok markette, kuruyemiş dükkanında ya da reyonlarında kolaylıkla bulunabiliyor, aynı şekilde güvenilir online alışveriş siteleri üzerinden de temin etmek mümkün oluyor. Alırken dikkat etmeniz gerekense gerçekten hiçbir işlemden geçmemiş olmasına dikkat etmeniz. Aldıktan sonra nasıl tüketeceğiz, nasıl kullanacağız derseniz, tek başına afiyetle yiyebileceğiniz gibi birçok yemek tarifinin yapımında da kullanabilirsiniz.
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