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        Haberler Gündem Güncel Çiftçilerin domates eylemi: Yolu trafiğe kapattılar | Son dakika haberleri

        Çiftçilerin domates eylemi: Yolu trafiğe kapattılar

        Bursa'nın Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki domates üreticileri, "salça fabrikalarının ürün alımıyla ilgili yaşadıkları sorunların çözümü" için kara yolunu trafiğe kapattı. Üreticilerle görüşen Vali Mahmut Demirtaş, "Salça fabrikası yöneticileriyle, iş adamlarıyla görüştük. Şu anda bir kısmı alıma başladı" diyerek çiftçilerden eylemin sonlandırılmasını istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 16:18 Güncelleme: 08.08.2024 - 16:18
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          Karacabey ve Mustafakemalpaşa Ziraat Odaları öncülüğünde bir araya gelen çiftçiler, Bursa-Balıkesir kara yolunun Karacabey kesiminde traktörleriyle toplandı.

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          Çiftçiler, salça fabrikalarının ürün alımı konusunda yaşadıkları sorunlar nedeniyle traktörleri ile yolun her iki yönünü trafiğe kapattı.

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          Yolun açılmasını isteyen sürücülerle küçük çaplı gerginliklerin yaşandığı bölgeye, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, iki ilçenin kaymakamları, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları geldi.

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          Üreticilerle görüşen Vali Demirtaş, eylem yapan çiftçilere megafonla seslendi.

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          Sorunları çözmek için yaklaşık 10 gündür görüşmeler yaptıklarını belirten Demirtaş, "Oda başkanlarımızla bir araya geldik. Daha sonra salça fabrikası yöneticileriyle, iş adamlarıyla görüştük. Şu anda bir kısmı alıma başladı. Tarım Kredi Kooperatifiyle yaptığımız görüşmede 30 bin ton alıma başlandı. 20'den fazla zincir marketin sahipleriyle görüştük. Marketlerinde sadece bizim ürünlerimizi satacaklar." diye konuştu.

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          Yolun kapatılması nedeniyle mağduriyet yaşandığını ifade eden Demirtaş, eylemin sonlandırılmasını istedi.

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          Vali Demirtaş'ın çiftçileri ikna etmesinin ardından yaklaşık 3,5 saat sonra kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

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