Çift kol nakli yapılan 5. hastaydı! Haber var

Çift kol nakli yapılan 5. hastaydı! Haber var - Haberler

AA

Akdeniz Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibi tarafından 14 saat süren operasyonla çift kol nakli yapılan Yavuz Ayılmazdır'ın tedavisine serviste devam ediliyor.

Özkan, yakından ilgilendiği Ayılmazdır'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kollarını hissetmeye başladığını, his duygusunun daha da artacağını aktaran Özkan, 5-6 ay sonra hareketlerin başlayacağını dile getirdi.

Tedavi sürecinin çok iyi ilerlediğini vurgulayan Özkan, Ayılmazdır'ın bir sonraki bayramda kollarını rahatlıkla kullanabilir hale geleceğini kaydetti.

Özkan, Kurban Bayramı'nı babası ile hastanede geçiren Ayılmazdır'ın hastane dışına çıkabilecek duruma geldiğini belirterek, "Her şey yolunda, ilaçlarının dozları azaltılıyor. Bayramdan sonra dışarıya çıkarmayı planlıyoruz. Evi Antalya'da olsaydı, göndermeyi düşünürdük ancak uzakta. Bir müddet daha gözetimimiz altında tutacağız" ifadesini kullandı.

İstanbul'da 9 yaşındayken dinamit patlaması sonucu iki elini bilek hizasından kaybeden Ayılmazdır'a, 29 Haziran'da beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları ile kolları bağışlanan polis memurunun kolları nakledilmişti.