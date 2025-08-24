Habertürk
        Haberler Dünya Ortadoğu Cidde'de Filistin gündemli toplantı | Dış Haberler

        Cidde'de Filistin gündemli toplantı

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına başkanlık edecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2025 - 13:44 Güncelleme: 24.08.2025 - 13:44
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na başkanlık edecek.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı olan ülkemizin çağrısı üzerine 25 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenecek İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na başkanlık etmek üzere Cidde'yi ziyaret edecektir. Toplantı, 'Filistin halkına yönelik devam eden İsrail soykırımı ve İsrail’in Gazze’deki operasyonlarını genişletme kararı' gündemiyle gerçekleştirilecektir" denildi.

