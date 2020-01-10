Çiçero oyuncuları kimler? Çiçero filminin konusu ne?

2019 çıkışlı biyografik drama filmi başarılı oyuncu kadrosu ile çok sevildi. Oyuncu kadrosunda yer alan isimleri ve filmin konusunu merak eden vatandaşlar için hazırlamış olduğumuz haberimizi okuyabilirsiniz. İşte Çiçero filminin oyuncu kadrosu ve konusu...

Çiçero filmi konusu

Film, 1940'lı yıllarda Türkiye'de yaşayan ve İngiliz Büyükelçiliği'nde uşaklık yapan ve Büyükelçilikten elde ettiği gizli belgeleri Nazi Almanyası'na para karşılığı servis eden Elyesa Bazna'nın hayatını anlatmaktadır.

Çiçero filmi oyuncu kadrosu