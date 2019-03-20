Çiçek hastalığı nedir?

Çiçek hastalığı, adını hastalık sırasında oluşan irin dolu kabarcıklardan alır. Her ne kadar isimler birbirine benzese de, çiçek hastalığı farklı bir virüsün neden olduğu daha hafif bir hastalık olan suçiçeği ile ilişkili değildir.

Çiçek hastalığı, variola virüsü adı verilen bir virüsün neden olduğu çok ciddi bir hastalıktır.

ÇİÇEK HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Çiçek hastalığına yakalanan birinin doktorlar tarafından tanımlanması kolaydır. Çünkü hastalık özel bir döküntüye neden olur. Kızarıklık, deri üzerinde sıvı ve kabuk ile dolu olan kabarcıklar olarak ortaya çıkar. Bu su çiçeği gibi görünebilir, ancak kabarcıklar su çiçeğine neden olan kabarcıklardan farklı görünür. Çiçek hastalığının diğer başlıca belirtileri arasında; yüksek ateş, titreme, baş ağrısı, şiddetli sırt ağrısı, karın ağrısı, kusma gibi şikayetler vardır.

ÇİÇEK HASTALIĞININ TEDAVİSİ

Dünya çapında, tekrarlanan aşılama programlarının bir sonucu olarak, Çiçek hastalığı virüsü variola tamamen ortadan kaldırılmıştır. Çiçek hastalığı için risk altında olduğu düşünülen tek kişi, laboratuvar ortamında çalışan araştırmacılardır.

Çiçek hastalığı virüsüne maruz kalmanın olası olmadığı bir durumda, bir ila üç gün içinde aşılama, hastalığın şiddetli olmasını engelleyebilir. Antibiyotikler, virüsle ilişkili bakteriyel enfeksiyonları azaltmaya yardımcı olabilir.