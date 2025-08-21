Habertürk
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Cicaldau Türkiye'ye göz kırptı - Futbol Haberleri

        Cicaldau Türkiye'ye göz kırptı

        UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İstanbul Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup eden Romanya ekibi Universitatea Craiova'da Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau, Türkiye'den bir takımın kendisini istemesi halinde teklifi değerlendirebileceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2025 - 23:40 Güncelleme: 21.08.2025 - 23:40
        Universitatea Craiova'da Rumen futbolcusu Alexandru Cicaldau, 2-1 kazandıkları Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        Cicaldau, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "DAHA HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ"

        Karşılaşmada gol attığı için çok sevinçli olduğunu kaydeden Cicaldau, "Çok iyi bir takıma karşı iyi bir sonuç aldık. Bundan dolayı da ayrıca sevinçliyim. Daha hiçbir şey bitmedi. Daha turu geçmedik. Bu çift ayaklı bir turdu. Rövanş maçı için de hazır olmam gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Cicaldau, "Türkiye'yi çok iyi biliyorsun. Daha önce Galatasaray ve Konyaspor'da forma giydin. Başakşehir ile ilgili takımına bilgi verdin mi?" sorusuna ise "Başakşehir, zaten tanınmış bir takım. Her sene Avrupa kupalarında oynuyorlar. Onlarla ilgili saklanılacak bir şey yok." diye cevap verdi.

        Rumen orta saha oyuncusu, rövanş karşılaşmasıyla ilgili ise, "Rövanş maçı kolay olmayacak. Kendi sahamızda oynayacağımız için avantajlıyız." dedi.

        "TÜRKİYE'DEN TEKLİF GELİRSE DEĞERLENDİRİRİM"

        Türkiye'de oynadığı dönemde kendini çok iyi hissettiğini belirten Cicaldau, "Türkiye'de çok iyi bir lig var. Bu ligde kendimi de çok beğendim. Şu anda Universitatea Craiova'da oynuyorum ama gelecek yıllarda Türkiye'den teklif gelirse değerlendiririm." şeklinde konuştu.

