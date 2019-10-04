Çıban nasıl oluşur? Çıban nasıl geçer?

Vücudun her hangi bir bölgesinde ortaya çıkan iltihaplanmaya çıban adı verilir. Stafilokok adlı bakteri nedeniyle oluşan çıbanlar; yüzeysel olarak görünmesinin yanında iç organlarda da ortaya çıkabilmektedir. Bu bakteriler birçok ortamda sıkça ortaya çıkmaktadır.

Çıban Nasıl Oluşur?

Kıl diplerinden giren bakteriler; yakında bulunan yağlara ulaşarak burada üremeye başlarlar. Direncin düşük olması daha hızlı gelişmesine neden olmaktadır. Damarlardaki yangı bölgesinde bulunan alyuvarlar bu bakteriyle savaşır ancak her ikisinin de ölümüyle sonuç verir. Bu bölgede organizmanın atıkları toplanmaya başlar. Sonrasında yağ bezlerinin etrafında bezeler oluşur ve içleri irin ile dolu olur.

Önlem alınmadığı takdirde yüzeysel olarak da büyüyerek dışarı çıkmaya başlar. Bu durum çıbanın baş göstermesi diye halk arasında tabir edilir. Öncelikle küçük bir sivilce kadar olsa da zamanla ilerleyerek gelişir ve büyür. Çıbanların içlerinde irin oluşmaya başlar. Çıbanlar yüzde veya dudak etrafında çıkarsa daha tehlikeli bir hal alır.

Çıbanlar; bağışıklık sistemi zayıf, alkolü fazla tüketenler ve zayıf bir beslenme nedeniyle ortaya çıkar. Diyabet hastalarında da ortaya çıkan çıbanlar; şeker oranının yükselmesi ile bakterilerin üremesini sağlar ve ortaya çıkar.

Çıbanın Belirtileri Nelerdir?

Kızarıklık, şişlik, çıkan bölgede ateş, iltihap oluşmaktadır. Vücutta açlık olması, yorgunluk ve hastalıklar alt neden olarak etkilemektedir. Ayrıca iltihabın fazla olması ve büyüklüğüne göre sancılı ağrı oluşturabilmektedir.

Çıban Nasıl Geçer?

Çıbanın içinde bulunan iltihap kendiliğinden patlar ya da basit bir operasyonla hekim tarafından patlatılır. Bu süreç içerisinde gazlı bezle üstünün kapalı tutulması gereklidir. Bir takım antiseptik kremler ile tedavisi sağlanır. Bu arada hastanın direncinin kazanılması sağlanır. Antibiyotik tedavi edilerek tekrarlaması önlenmektedir. Çıbanların uzun süre kalıcı olması genelde şeker hastalarında görülür. Kolaylıkla iyileşmez ve yaraya dönüşür. İyileşme süreci kişinin direncine bağlı olarak değişiklik gösterir.

Çıbanların özellikle yüzde ve kafada çıkması acilen hekime gitmeyi gerektirir. Çıbanların büyük olması izlerinin deri üzerinde kalmasına neden olabilmektedir. Çıban oluşmasında kesinlikle bir cisimle patlatılmasına çalışmak tehlike oluşturabilir. O nedenle hekime görünmek ve dokunmamak önemlidir.