SAKAT SAKAT YAKLAŞIK 10 BİN KM YOLCULUK YAPTI!

Gambiya'nın başkenti Bakau'dan ülkesine yaklaşık 4 bin 500 kilometre yol giden, ülkesinden de İstanbul'a 5 bin kilometrelik uçuş yapan Luyindama'ya bu süre zarfında herhangi bir tıbbi müdahale yapılmadığı belirtildi.