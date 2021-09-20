CHP'li belediye başkanı Alim Karaca için karar

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Parti Genel Merkezinde düzenlenen MYK sonrasında açıklamalarda bulundu.

Öztrak, geçtiğimiz günlerde bir vatandaşa küfür ettiği videoları sosyal medyaya sızarak gündem olan Fethiye Belediye Başkanı’nın disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.