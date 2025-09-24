Habertürk
        CHP'ye tepki: 'Siyasi uydu' gibi hareket ediyorlar | Son dakika haberleri

        AK Parti Sözcüsü Çelik: Muhalefet partilerimizin bazı siyasetçileri, 'siyasi uydu' gibi hareket ediyor

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yabancı bir siyasetçi Cumhurbaşkanımıza dönük bir söz söylediği zaman bunun ilk alıcısı muhalefet partilerimizin bazı siyasetçileri oluyor. Bunlar, yabancı siyasetçilerin Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza dönük mesnetsiz sözlerini yaymak için 'siyasi uydu' gibi hareket ediyorlar" dedi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 11:58 Güncelleme: 24.09.2025 - 11:58
        CHP'ye tepki: 'Siyasi uydu' gibi hareket ediyorlar
        AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP ve bazı muhalefet partileri adına konuşanların Sayın Cumhurbaşkanımızı sürekli yabancı siyasetçileri esas alarak hedef almaları ibretlik bir durumdur. Bunlar 'siyasi misyoner' gibi hareket ediyorlar. Hiçbir milli hassasiyet ölçüsüne ve gerçeklere saygı göstermiyorlar." ifadelerini kullandı.

        Çelik paylaşımında şunları söyledi: "Yabancı bir siyasetçi Cumhurbaşkanımıza dönük bir söz söylediği zaman bunun ilk alıcısı muhalefet partilerimizin bazı siyasetçileri oluyor. Bunlar, yabancı siyasetçilerin Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza dönük mesnetsiz sözlerini yaymak için 'siyasi uydu' gibi hareket ediyorlar.

        Kuşkusuz bu sağlıksız ve siyasi olarak da son derece sakıncalı bir durum. Cumhurbaşkanımızın insanlık ittifakının sesi, bölgesel ve küresel barışın en önde gelen siyasi liderlerinden biri olduğu, tüm dünyanın kabul ettiği bir gerçektir. Kurulan her barış masasında ve diplomasi zemininde Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyaseti uluslararası bir referans haline gelmiştir. Bu gerçeklere karşı çarpık bir yaklaşım geliştirenlerin amaçları ve misyonları bellidir."

